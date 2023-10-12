Очільник Кремля допоміг рублю зрости на 2,6%, проте це не надто рятують ситуацію загалом. Наразі курс коливається на рівні 97 рублів за долар США. Нагадаємо, що російська валюта знецінюється з початку 2023 року.

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Як Путін "рятує" рубль

Згідно з указом російського президента Володимира Путіна, на ім'я якого Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт, наказав експортерам продавати валюту, яку вони отримали від продажу своїх товарів за кордон. Далі – більше! Російська влада навіть встановила конкретні обсяги та інші деталі механізму для продажу валюти. Крім того, низка компаній має обов'язково подати відповідний звіт представникам влади.

До теми! Уряд у своїй заяві також згадав про указ президента Росії щодо запровадження контролю за капіталом у країні. Проте у публічному доступі цього документа немає. Цікаво, що цю можливість обговорювали на екстреному засідання центробанку у середині серпня.

Йдеться про 43 групи компаній-експортерів. Зокрема, це стосується виробників нафти. Таким чином, російський ринок зафіксує приплив іноземної валюти. Офіційна Москва ухвалює таке рішення не вперше. Аналогічні вимоги запровадили на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні, на тлі якого російський рубль стрімко обвалювався. Після того, як валюта трохи відновила позиції на ринку, цю вимогу скасували.

У результаті Федеральна служба з фінансового моніторингу Росії та центробанк отримують нові інструменти для контролю. Зокрема, йдеться про те, що вище згадані регулятори зможуть переглядати плани деяких компаній щодо продажу та купівлі іноземної валюти на внутрішньому ринку.

Що відому про попередні обвали рубля: