Йдеться про динаміку російського рубля щодо долара США станом на 3 вересня 2023 року. Нагадаємо, що це сталося не вперше за останні кілька місяців.

Зверніть увагу Ставка на перспективу: як вийти на абсолютно новий рівень фінансової свободи

Рубль знову зафіксував новий обвал на ринку

Річ у тому, що під час сьогоднішніх торгів вартість долара США перетнула позначку в 100 рублів. На момент створення цього матеріалу, курс коливається на рівні 99,55 рубля за один американський долар, за даними XE.

Знецінення російської валюти пов'язують з відтоком іноземної валюти та скороченням профіциту поточного рахунку. Також нагадаємо, що востаннє рубль торгувався на такому рівні, коли російський центральний банк на екстреному засіданні різко підвищив ключову ставку на 350 пунктів – до 12%. Також тоді російська влада обговорювала можливість поновлення валютного контролю на ринку.

Важливо! Максимально за 52 тижні курс долара США досягав 102,38 рубля. Російська валюта системно втрачає позиції на ринку з початку 2023 року.

Аналітики, які опитало видання Reuters, вважають, що російський центральний банк знову посилить свою монетарну політику. Наступне засідання регулятора заплановане на 27 жовтня. Річ у тому, що інфляція залишається важливим фактором тиску в країні.

Нагадаємо, що на початку серпня російський рубль увійшов до трійки найслабших валют у світі разом з турецькою лірою та аргентинським песо. Також цікаво, що на початку серпня рубль різко знецінився щодо китайського юаня, зафіксувавши найгірший результат за рік.