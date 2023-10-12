Глава Кремля помог рублю вырасти на 2,6%, однако это не слишком спасает ситуацию в целом. Теперь курс колеблется на уровне 97 рублей за доллар США. Напомним, российская валюта обесценивается с начала 2023 года.

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Как Путин "спасает" рубль

Согласно указу российского президента Владимира Путина, по имени которого Международный уголовный суд выдал ордер на арест, приказал экспортерам продавать валюту, которую они получили от продажи своих товаров за границу. Далее – больше! Российские власти даже установили конкретные объемы и другие детали механизма продажи валюты. Кроме того, ряд компаний должны обязательно предоставить соответствующий отчет представителям власти.

К теме! Правительство в своем заявлении также упомянуло об указе президента России о введении контроля над капиталом в стране. Однако в публичном доступе этого документа нет. Интересно, что эту возможность обсуждали на экстренном заседании центробанка посреди августа.

Речь идет о 43 группах компаний-экспортеров. В частности это касается производителей нефти. Таким образом, русский рынок зафиксирует приток иностранной валюты Официальная Москва принимает такое решение не в первый раз. Аналогичные требования ввели в начале полномасштабного вторжения России в Украину, на фоне которого российский рубль стремительно обваливался. После того как валюта немного восстановила позиции на рынке, это требование было отменено.

В итоге Федеральная служба по денежному мониторингу России и центробанк получают новейшие инструменты для контроля. В частности, говорится, что вышеупомянутые регуляторы смогут пересматривать планы некоторых компаний по продаже и покупке иностранной валюты на внутреннем рынке.

Что известно о предыдущих обвалах рубля: