Російський центробанк вирішив різко підвищити базову ставку на 3,5 пункти. Відтак цей показник зріс з 8,5% до 12% у річному розрахунку, інформує офіційний сайт Банку Росії.

Варте уваги Як зробити перші кроки до фінансового успіху: поради та підказки

У Росії різко підвищили базову ставку

Таким чином, вони прагнуть мінімізувати ризики для цінової стабільності в країні. Мовляв, інфляція продовжує зростати. Станом на початок серпня 2023 року цей показник зріс до 4,4% у річному розрахунку.

Ба більше, російський регулятор додав, що темпи зростання цін набирають оберти. Зокрема, середній показник приросту цін за останні три місяці склало 7,6% у річному розрахунку. Ці дані з врахуванням сезонних факторів. Відтак базова інфляція у Росії зріс до 7,1%.

Що таке облікова ставка Це ключова процентна ставка Національного банку країни. На основі цього показника фінансовий регулятор проводить основні операції з банками з надання або залучення коштів у межах проведення монетарної політики.



Ключова ставка також є орієнтиром ціни на гроші, а її динаміка характеризує стан монетарної політики – агресивна або м'яка. Для прикладу, Федеральна резервна система США уже понад рік проводить агресивну монетарну політику.

Що було до цього

Нагадаємо, що 14 серпня російський центральний банк оголосив про проведення екстреного засідання. Відповідне рішення регулятор ухвалив після критики помічника очільника Кремля Володимира Путіна. Йдеться про Максима Орєшкіна, який публічно звинуватив Банк Росії в останніх проблемах, пов'язаних з економікою.

Також варто враховувати, що це була його реакція на стрімкий обвал рубля щодо долара США та євро. Вартість іноземних валют перетнула важливу психологічну позначку на рівні 100 рублів. Тоді як незадовго до цього російський рубль потрапив до трійки найслабших валют світу серед країн, які розвиваються.