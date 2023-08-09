Перш за все варто вказати, що станом на середу, 9 серпня, курс долара США впритул наблизився до позначки у 100 рублів. Загалом російська валюта системно слабшає з початку року.
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Рубль увійшов до трійки найслабших валют у світі
Серед головних причин падіння рубля виділяють санкції країн Заходу, відтік валюти з Росії, ускладнення умов торгівлі на зовнішніх ринках. Усе це негативно впливає на економіку держави-агресорки. Крім того, витрати з російського бюджету зростають, а доходи від експорту нафти та газу демонструють зворотну динаміку.
З січня 2023 року долар США подорожчав стосовно рубля на 23%. Через це рубль увійшов до трійки найслабших валют серед країн, які розвиваються. До цього переліку також увійшли турецька ліра та аргентинське песо.
Більше про останні обвали російського рубля:
- В останні дні червня російська валюта зафіксувала мінімальне значення з початку повномасштабної війни Росії проти України;
- Аналогічна динаміка була на ринку й на початку липня 2023 року. Тоді рубль обвалився до нового мінімуму на ринку. Ситуацію прокоментувала навіть очільниця російського центробанку;
- Цікаво, що на початку серпня рубль різко знецінився щодо китайського юаня. Валюта зафіксувала найгірший результат за рік на ринку.