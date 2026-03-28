Що робити з радянськими монетами: чи можна їх вигідно продати у 2026 році
- Радянські монети з цінних матеріалів можуть бути дорогими, але такі майже недоступні.
- Продати монети в Україні можна за невелику суму, якщо вони в хорошому стані, а колекційні можуть коштувати дорожче.
Чимало українців мають вдома радянські монети, як вже не можна використати як звичайні гроші. Проте такі речі можуть зацікавити колекціонерів.
Чи можуть українці продати радянські монети?
Редактор сайту "Монети-Ягідки" Віталій Ткач розповів, що дорого продати можна копійки, які викарбувані з цінних матеріалів.
Тобто гроші СРСР мають бути зроблені з золота або срібла. Але є нюанс: знайти такі монети майже нереально, адже вони не перебувають у вільному доступі.
Звичайні монети ж можна продати, але за невелику ціну. Наприклад, 1 гривню. Проте кошти повинні бути в хорошому стані.
Іржавість, також те, що вона може бути ще й потемнілою, вартості не додає. Навпаки – знижує,
– пояснив Віталій Ткач.
Згідно з сайтом Монітекс, продати дорого (наприклад, за кілька тисяч гривень) можна копійки, що приурочені до якихось подій або ж є колекційними. Водночас на звичайних радянських грошах багато заробити не вийде.
Фото з сайту Монітекс
Здебільшого ціни на звичайні монети варіюються від 100 до 500 гривень. Зазвичай такі гроші зроблені з алюмінієвої бронзи, про що й зазначено в їхньому описі на сайтах.
Фото з сайту Монітекс
Зверніть увагу! Вищі ціни встановлені на монети з золота чи на повні колекції радянських монет.
Які монети можуть дорого продати українці?
Нагадаємо, що гарну суму коштів можна отримати за стару гривню – монету 1992 року, яка належить до різновиду 1.1ААг. Але тільки якщо у неї гладкий гурт без напису.
Продати гроші можна дуже вигідно. Колекціонери пропонують зазвичай від 12 000 до 37 000 гривень за такі монети.