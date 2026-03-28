Чи можуть українці продати радянські монети?
Редактор сайту "Монети-Ягідки" Віталій Ткач розповів, що дорого продати можна копійки, які викарбувані з цінних матеріалів.
Тобто гроші СРСР мають бути зроблені з золота або срібла. Але є нюанс: знайти такі монети майже нереально, адже вони не перебувають у вільному доступі.
Звичайні монети ж можна продати, але за невелику ціну. Наприклад, 1 гривню. Проте кошти повинні бути в хорошому стані.
Іржавість, також те, що вона може бути ще й потемнілою, вартості не додає. Навпаки – знижує,
– пояснив Віталій Ткач.
Згідно з сайтом Монітекс, продати дорого (наприклад, за кілька тисяч гривень) можна копійки, що приурочені до якихось подій або ж є колекційними. Водночас на звичайних радянських грошах багато заробити не вийде.
Фото з сайту Монітекс
Здебільшого ціни на звичайні монети варіюються від 100 до 500 гривень. Зазвичай такі гроші зроблені з алюмінієвої бронзи, про що й зазначено в їхньому описі на сайтах.
Фото з сайту Монітекс
Зверніть увагу! Вищі ціни встановлені на монети з золота чи на повні колекції радянських монет.
Які монети можуть дорого продати українці?
Нагадаємо, що гарну суму коштів можна отримати за стару гривню – монету 1992 року, яка належить до різновиду 1.1ААг. Але тільки якщо у неї гладкий гурт без напису.
Продати гроші можна дуже вигідно. Колекціонери пропонують зазвичай від 12 000 до 37 000 гривень за такі монети.