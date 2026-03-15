Де продати рідкісні монети?

Про те, які є варіанти, щоб вигідно позбутися старих монет, йдеться на ресурсі coins.kiev.

Так, передусім можна звернутися в антикварну крамницю. Тут ціна буде на 30 – 50% нижчою, однак вдасться "продати й забути" дуже швидко.

Ще один варіант – клуб нумізматів. Переважно кожна область має любителів старих монет, які належать до спільноти клубу й залюбки обміняють/куплять монету, яку ви пропонуєте. Цікаво, що такий формат доступний не лише офлайн. Нині є окремі групи чи сторінки в соцмережах, до яких можна долучитися й знайти покупця свого товару.

Один зі способів – онлайн-аукціони. Тут можна продати монету за реальні гроші, та по часу це буде довше. Процедура займає до 2 тижнів. Зокрема, щоб продати копійки таким чином потрібно мати хорошу репутацію, інакше – буде дуже складно знайти покупця.

Водночас існують окремі компанії, які скуповують монети. Наприклад, staramoneta. На ресурсі можна знайти детальну інформацію про те, як відбувається процес оцінки копійок, які умови та ціни на монети й від чого вони залежать.

Зауважте! Кожен із варіантів має свої переваги, однак керуватися потрібно особистою ситуацією та знайти найвигідніший варіант для себе по вартості чи умовах.

Водночас знайти й купити або продати антикваріат, зокрема старі чи рідкісні монети можна на OLX. Це міжнародна платформа оголошень і одна з найпопулярніших в Україні. Через велику кількість подібних оголошень продати монети може бути не так просто і не так швидко, однак це вдалий варіант, щоб віддати монети за своїми умовами. Адже на вашу пропозицію знайдеться відповідний покупець.

Ще один "швидкий" спосіб продати монети – звернутися в ломбард. Такий спосіб збуту фактично моментальний. На місці дають оцінку копійкам і купують їх, якщо вас влаштують умови.

Від чого залежить ціна на старі монети?

Перед тим, як здавати монети, потрібно якісно їх оцінити. Про це йдеться і на ресурсі staramoneta.

Важливо враховувати не лише рік випуску, а й стан/якість копійок.

Щодо українських монет – найчастіше скуповують копійки з СРСР (інколи лише певних років), проте можна продати й інші монети. Тоді ціна буде у 2 – 3 рази нижчою за реальну. Зокрема компанії, які купують монети часто можуть забрати абсолютно все, що ви пропонуєте (навіть якщо це не становить особливої цінності). Так, за "дешеві" копійки теж можна отримати гроші.

Загалом продати можна монети:

античні;

середньовічні;

радянські;

американські;

рідкісні;

ювілейні;

колекційні;

старі, без особливої цінності.

