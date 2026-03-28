Могут ли украинцы продать советские монеты?
Редактор сайта "Монеты-Ягодки" Виталий Ткач рассказал, что дорого продать можно копейки, которые отчеканены из ценных материалов.
Читайте также НБУ готовится выпустить новые 20 гривен: что известно
То есть деньги СССР должны быть сделаны из золота или серебра. Но есть нюанс: найти такие монеты почти нереально, ведь они не находятся в свободном доступе.
Обычные монеты же можно продать, но за небольшую цену. Например, 1 гривну. Однако средства должны быть в хорошем состоянии.
Ржавость, также то, что она может быть еще и потемневшей, стоимости не добавляет. Наоборот – снижает,
– объяснил Виталий Ткач.
Согласно сайту Монитекс, продать дорого (например, за несколько тысяч гривен) можно копейки, приуроченные к каким-то событиям или являются коллекционными. В то же время на обычных советских деньгах много заработать не получится.
В основном цены на обычные монеты варьируются от 100 до 500 гривен. Обычно такие деньги сделаны из алюминиевой бронзы, о чем и указано в их описании на сайтах.
Обратите внимание! Более высокие цены установлены на монеты из золота или на полные коллекции советских монет.
Какие монеты могут дорого продать украинцы?
- Напомним, что хорошую сумму средств можно получить за старую гривну – монету 1992 года, которая относится к разновидности 1.1ААг. Но только если у нее гладкий гурт без надписи.
- Продать деньги можно очень выгодно. Коллекционеры предлагают обычно от 12 000 до 37 000 гривен за такие монеты.