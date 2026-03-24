Що відомо про нову монету НБУ?
Ця монета отримає назву "До 35-річчя Незалежності України", повідомляє НБУ.
Уж відомо, що ця монета:
- буде виготовлена зі срібла;
- срібло для цієї монети матиме 925-ту пробу;;
- очікується, що тираж складе – до 5 000 примірників.
Монета буде доволі масивна:
- її діаметр складатиме 50 міліметрів;
- а маса дорогоцінного металу в чистоті – 62,2 грама.
Ця монета стане частиною серії "Українська держава". Там уже представлені такі зразки, як:
- монета "Наш герб";
- "Наш стяг";
- "Наш гімн".
Цю серію НБУ почав випускати ще у 2022 році. Основною ідеєю є присвята символам України, де відображена національна ідея, повідомляє Музей грошей Нацбанк.
Пам'ятні монети є законними платіжними засобами на території України, приймаються всіма фізичними і юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України за всіма видами платежів, а також для зарахування на рахунки, вклади, акредитиви та для виконання платіжних операцій,
– вказує НБУ.
Що ще важливо знати про пам'ятні монети?
Пам'ятні монети мають не тільки платіжну функцію. Насамперед вони, сповнені культурним, історичним та нумізматичним сенсом. Саме на цих монетах зображено важливих історичних постатей, події, символи і так далі.
Виготовлятися такі монети можуть з різних матеріалів. Зокрема, з дорогоцінних та недорогоцінних металів. Це також впливає на кінцеву ціну зразка.
Ці пам'ятні монети надзвичайно цікаві для колекціонерів. Адже вони ексклюзивні. Зокрема, їх цінність зростає через обмежений тираж. Зауважимо, що з часом ціна деяких таких монет відчутно збільшується. Тому це надзвичайно цікавий варіант для інвестицій.