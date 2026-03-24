Що відомо про нову монету НБУ?

Ця монета отримає назву "До 35-річчя Незалежності України", повідомляє НБУ.

Уж відомо, що ця монета:

  • буде виготовлена зі срібла;
  • срібло для цієї монети матиме 925-ту пробу;;
  • очікується, що тираж складе – до 5 000 примірників.

Монета буде доволі масивна:

  • її діаметр складатиме 50 міліметрів;
  • а маса дорогоцінного металу в чистоті – 62,2 грама.

Ця монета стане частиною серії "Українська держава". Там уже представлені такі зразки, як:

  • монета "Наш герб";
  • "Наш стяг";
  • "Наш гімн".

Цю серію НБУ почав випускати ще у 2022 році. Основною ідеєю є присвята символам України, де відображена національна ідея, повідомляє Музей грошей Нацбанк.

Пам'ятні монети є законними платіжними засобами на території України, приймаються всіма фізичними і юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України за всіма видами платежів, а також для зарахування на рахунки, вклади, акредитиви та для виконання платіжних операцій,
– вказує НБУ.

Що ще важливо знати про пам'ятні монети?

  • Пам'ятні монети мають не тільки платіжну функцію. Насамперед вони, сповнені культурним, історичним та нумізматичним сенсом. Саме на цих монетах зображено важливих історичних постатей, події, символи і так далі.

  • Виготовлятися такі монети можуть з різних матеріалів. Зокрема, з дорогоцінних та недорогоцінних металів. Це також впливає на кінцеву ціну зразка.

  • Ці пам'ятні монети надзвичайно цікаві для колекціонерів. Адже вони ексклюзивні. Зокрема, їх цінність зростає через обмежений тираж. Зауважимо, що з часом ціна деяких таких монет відчутно збільшується. Тому це надзвичайно цікавий варіант для інвестицій.