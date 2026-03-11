Які українські копійки коштують дорого?
Дорого, зокрема, можна продати деякі монети номіналами 1 гривня, повідомляє ресурс "Монети-ягідки".
Важливо! Висока ціна на ці монети виникає через те, що на них є певні нюанси – своєрідний брак. Також грають роль тираж, обсяг дорогоцінних металів в сплаві, рік випуску та інші фактори, зазначає "Радабанк".
Наприклад, від 12 000 до 37 000 гривень можна вручити за:
- монету 1992 року;
- яка належить до різновиду 1.1ААг;
- якщо у неї гладкий гурт без напису.
На монетах номіналом 1 гривня 1992 року не було написів на гурті, тобто гурт гладкий. Все це через те, що спочатку не існувало інструментів для нанесення гуртового напису. Пізніше спеціалісти монетного двору експериментували з нанесенням написів,
– вказують фахівці.
Приблизно 5 тисяч гривень можна отримати за 1 гривню різновиду 1АДг, випущену 2001 року. Ця монета має гладкий гурт без написів.
Зверніть увагу! Ця гривня рідкісна. Саме її надзвичайно часто підробляють.
Вони (шахраї – 24 Канал) спилюють написи на гурті в дешевшій гривні 2001 року. Перевіряйте параметри монети: оригінал має вагу 6,8 грамів, діаметр 26 міліметрів,
– йдеться у повідомленні.
Яке рішення, щодо гривень ухвалив НБУ?
З 2 березня почало діяти нове рішення НБУ. Згідно з ним, вилучаються з обігу банкноти номіналами: 1, 2, 5 та 10 гривень. Йдеться саме про зразки 2003 – 2007 років.
Вказані гривні замінюються на монети відповідних номіналів. Обміняти застарілі купюри можна в банках та підрозділах НБУ. Важливо встигнути зробити це до кінця визначеного терміну.