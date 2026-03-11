Які українські копійки коштують дорого?

Дорого, зокрема, можна продати деякі монети номіналами 1 гривня, повідомляє ресурс "Монети-ягідки".

Важливо! Висока ціна на ці монети виникає через те, що на них є певні нюанси – своєрідний брак. Також грають роль тираж, обсяг дорогоцінних металів в сплаві, рік випуску та інші фактори, зазначає "Радабанк".

Наприклад, від 12 000 до 37 000 гривень можна вручити за:

монету 1992 року;

яка належить до різновиду 1.1ААг;

якщо у неї гладкий гурт без напису.

На монетах номіналом 1 гривня 1992 року не було написів на гурті, тобто гурт гладкий. Все це через те, що спочатку не існувало інструментів для нанесення гуртового напису. Пізніше спеціалісти монетного двору експериментували з нанесенням написів,

– вказують фахівці.



Яку гривню можна продати за майже 1000 доларів / Скриншот Монети-ягідки

Приблизно 5 тисяч гривень можна отримати за 1 гривню різновиду 1АДг, випущену 2001 року. Ця монета має гладкий гурт без написів.

Зверніть увагу! Ця гривня рідкісна. Саме її надзвичайно часто підробляють.



Яку гривню можна продати дорого / Скриншот Монети-ягідки

Вони (шахраї – 24 Канал) спилюють написи на гурті в дешевшій гривні 2001 року. Перевіряйте параметри монети: оригінал має вагу 6,8 грамів, діаметр 26 міліметрів,

– йдеться у повідомленні.

