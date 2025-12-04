Як зрозуміти скільки чистого золота у виробі, завдяки пробі?
Аби визначити відсоток чистого металу, завдяки пробі, потрібно вказане значення розділити на 10, пише 24 Канал.
Скільки золота у виробах з найпопулярнішими пробами:
- виріб, де вказана 333 проба, має у своєму складі – 33,3% чистого золота;
- 375 проба – 37,5% чистого золота;
- 500 проба – 50%;
- 585 проба – 58,5%;
- 750 проба – 75%.
Окрім основного металу, у сплав входять інші. Наприклад, до золота часто додають мідь, срібло, нікель. Щоб зрозуміти скільки домішок, необхідно відняти від 100 частку чистого металу. Наприклад, 750 проба має:
- 75% золота;
- та ще 25% – інших металів.
Як зрозуміти, яка проба у золота, завдяки каратам?
Інколи для визначення частки чистого золота у сплаві, використовують каратну систему. Згідно з нею, метал загалом поділяється на 24 частини, де:
- кількість каратів це частки чистого металу;
- а залишок – лігатура.
Наприклад, золото, яке має 18 каратів це:
- метал, де 18 частин чистого золота;
- та ще 6 – сплав.
Як зазначає World Gold Council, перевести карати в число проби дуже легко, для цього необхідно:
- кількість каратів помножити на 1000;
- а потім, отримане значення розділити на 24.
Найчистіше золото, тобто, без домішок – оцінюється у 24 карати. Саме воно має пробу – 999,9. Розглянемо найпопулярніші співвідношення, де:
- 18 каратів це – 750 проба;
- 14 каратів – 585 проба;
- 9 каратів – 375 проба.
Цікаво! Каратну систему найчастіше використовують у ЄС та США. А от для України характерна метрична, тобто – позначення пробою.
Які закупівельні ціни на лом золота зараз?
Дані НБУ показують, що закупівельні ціни на золото, станом на 3 грудня, залежно від проби, складали:
- для виробів з 333 пробою – 1 869,62 гривні за грам;
- 375 пробою – 2 105,43 гривні за грам;
- 500 пробою – 2 807,24 гривні за грам;
- 583 пробою – 3 273,24 гривні за грам;
- 585 пробою – 3 284,46 гривні за грам;
- 750 пробою – 4 210,85 гривні за грам.
Що важливо знати про золото зараз?
Колір золотого виробу вказує на склад його сплаву. Наприклад, червоний відтінок дає мідь. А от світлішим золото робить срібло.
За 2025 рік золото зросло в ціні на понад 60%. Як повідомляє Reuters, 3 грудня вартість цього металу стабілізувалась. Одна унція золота мала ціну – 4 207,60 долара.