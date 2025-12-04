Як зрозуміти скільки чистого золота у виробі, завдяки пробі?

Аби визначити відсоток чистого металу, завдяки пробі, потрібно вказане значення розділити на 10, пише 24 Канал.

Скільки золота у виробах з найпопулярнішими пробами:

виріб, де вказана 333 проба, має у своєму складі – 33,3% чистого золота;

375 проба – 37,5% чистого золота;

500 проба – 50%;

585 проба – 58,5%;

750 проба – 75%.

Окрім основного металу, у сплав входять інші. Наприклад, до золота часто додають мідь, срібло, нікель. Щоб зрозуміти скільки домішок, необхідно відняти від 100 частку чистого металу. Наприклад, 750 проба має:

75% золота;

та ще 25% – інших металів.

Як зрозуміти, яка проба у золота, завдяки каратам?

Інколи для визначення частки чистого золота у сплаві, використовують каратну систему. Згідно з нею, метал загалом поділяється на 24 частини, де:

кількість каратів це частки чистого металу;

а залишок – лігатура.

Наприклад, золото, яке має 18 каратів це:

метал, де 18 частин чистого золота;

та ще 6 – сплав.

Як зазначає World Gold Council, перевести карати в число проби дуже легко, для цього необхідно:

кількість каратів помножити на 1000;

а потім, отримане значення розділити на 24.

Найчистіше золото, тобто, без домішок – оцінюється у 24 карати. Саме воно має пробу – 999,9. Розглянемо найпопулярніші співвідношення, де:

18 каратів це – 750 проба;

14 каратів – 585 проба;

9 каратів – 375 проба.

Цікаво! Каратну систему найчастіше використовують у ЄС та США. А от для України характерна метрична, тобто – позначення пробою.

Які закупівельні ціни на лом золота зараз?

Дані НБУ показують, що закупівельні ціни на золото, станом на 3 грудня, залежно від проби, складали:

для виробів з 333 пробою – 1 869,62 гривні за грам;

375 пробою – 2 105,43 гривні за грам;

500 пробою – 2 807,24 гривні за грам;

583 пробою – 3 273,24 гривні за грам;

585 пробою – 3 284,46 гривні за грам;

750 пробою – 4 210,85 гривні за грам.

Що важливо знати про золото зараз?