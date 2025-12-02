Що відомо про схему Росії та В'єтнаму?

Стало відомо про укладення серії міжурядових угод між російським там в'єтнамським урядами, повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУР.

Пакет документів передбачає розширення спільного видобутку нафти та газу на російській території та в'єтнамському шельфі за участю компаній "Зарубєжнєфть", "Пєтров'єтнам" і спільного підприємства "В'єтсовпєтро",

– наголошує розвідка.

Також цими домовленостями передбачено, що:

Як в'єтнамські, так і російські структури, отримають додаткові ліцензії, щоб здійснювати розробку нових ділянок надр у російському Ненецькому автономному окрузі.

Також сторони домовились про продовження строків чинних ліцензій. Вони будуть чинні до 2050 року.

Угоди передбачають і створення дочірніх підприємств у інших країнах. Це потрібно для того, аби видавати російську нафту за в'єтнамську.

Цікаво! В цих угодах закріплено, що мінімальна ціна реалізації нафти має скласти – 75 доларів за барель.

Окрім цього, Росія активно втручається в інші сфери В'єтнаму. Йдеться, наприклад, про:

створення "центру російської мови" на території В'єтнаму;

укладення угоди про контроль за використанням ПЗРК радянського та російського виробництва (раніше вони надійшли на в'єтнамську територію).

Яка цінова стеля на російську нафту встановлена зараз?

Ще у липні 2025 року ЄС встановив нову цінову стелю на російську нафту, повідомляє ВРУ. Як змінилось це значення:

раніше цінова стеля складала – 60 доларів за барель;

згодом це значення опустилось до – 47,6 долара.

Зверніть увагу! Набула чинності цінова стеля 3 вересня 2025 року.

Окрім ЄС, таку ж цінову стелю встановили ще декілька країн. Зокрема, це обмеження підтримали: Канада, Велика Британія та Швейцарія.

Чому падає ціна на російську нафту?