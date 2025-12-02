Що відомо про схему Росії та В'єтнаму?
Стало відомо про укладення серії міжурядових угод між російським там в'єтнамським урядами, повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУР.
Пакет документів передбачає розширення спільного видобутку нафти та газу на російській території та в'єтнамському шельфі за участю компаній "Зарубєжнєфть", "Пєтров'єтнам" і спільного підприємства "В'єтсовпєтро",
– наголошує розвідка.
Також цими домовленостями передбачено, що:
- Як в'єтнамські, так і російські структури, отримають додаткові ліцензії, щоб здійснювати розробку нових ділянок надр у російському Ненецькому автономному окрузі.
- Також сторони домовились про продовження строків чинних ліцензій. Вони будуть чинні до 2050 року.
- Угоди передбачають і створення дочірніх підприємств у інших країнах. Це потрібно для того, аби видавати російську нафту за в'єтнамську.
Цікаво! В цих угодах закріплено, що мінімальна ціна реалізації нафти має скласти – 75 доларів за барель.
Окрім цього, Росія активно втручається в інші сфери В'єтнаму. Йдеться, наприклад, про:
- створення "центру російської мови" на території В'єтнаму;
- укладення угоди про контроль за використанням ПЗРК радянського та російського виробництва (раніше вони надійшли на в'єтнамську територію).
Яка цінова стеля на російську нафту встановлена зараз?
Ще у липні 2025 року ЄС встановив нову цінову стелю на російську нафту, повідомляє ВРУ. Як змінилось це значення:
- раніше цінова стеля складала – 60 доларів за барель;
- згодом це значення опустилось до – 47,6 долара.
Зверніть увагу! Набула чинності цінова стеля 3 вересня 2025 року.
Окрім ЄС, таку ж цінову стелю встановили ще декілька країн. Зокрема, це обмеження підтримали: Канада, Велика Британія та Швейцарія.
Чому падає ціна на російську нафту?
США впровадили санкції проти "Лукойла" та "Роснєфті". Відомо про ці обмеження стало ще в кінці жовтня. Проте набрали чинності вони 21 листопада.
Завдяки цим обмеженням, від російської нафти вже почала відмовлятися низка країн. Наприклад, покупці з Індії.
Дохід Росії від нафти та газу почав знижуватись. У листопаді він має знизитись на 35%. Такому зниженню сприяє введення санкцій.