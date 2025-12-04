Как понять сколько чистого золота в изделии, благодаря пробе?
Чтобы определить процент чистого металла, благодаря пробе, нужно указанное значение разделить на 10, пишет 24 Канал.
Читайте также Эта страна помогает дорого продавать российскую нефть: ГУР раскрыло шокирующую схему
Сколько золота в изделиях с самыми популярными пробами:
- изделие, где указана 333 проба, имеет в своем составе – 33,3% чистого золота;
- 375 проба – 37,5% чистого золота;
- 500 проба – 50%;
- 585 проба – 58,5%;
- 750 проба – 75%.
Кроме основного металла, в сплав входят другие. Например, к золоту часто добавляют медь, серебро, никель. Чтобы понять сколько примесей, необходимо отнять от 100 долю чистого металла. Например, 750 проба имеет:
- 75% золота;
- и еще 25% – других металлов.
Как понять, какая проба у золота, благодаря каратам?
Иногда для определения доли чистого золота в сплаве, используют каратную систему. Согласно ей, металл в целом делится на 24 части, где:
- количество каратов это доли чистого металла;
- а остаток – лигатура.
Например, золото, которое имеет 18 каратов это:
- металл, где 18 частей чистого золота;
- и еще 6 – сплав.
Как отмечает World Gold Council, перевести караты в число пробы очень легко, для этого необходимо:
- количество каратов умножить на 1000;
- а затем, полученное значение разделить на 24.
Наиболее чистое золото, то есть, без примесей – оценивается в 24 карата. Именно оно имеет пробу – 999,9. Рассмотрим самые популярные соотношения, где:
- 18 каратов это – 750 проба;
- 14 каратов – 585 проба;
- 9 каратов – 375 проба.
Интересно! Каратную систему чаще всего используют в ЕС и США. А вот для Украины характерна метрическая, то есть – обозначения пробой.
Какие закупочные цены на лом золота сейчас?
Данные НБУ показывают, что закупочные цены на золото, по состоянию на 3 декабря, в зависимости от пробы, составляли:
- для изделий с 333 пробой – 1 869,62 гривны за грамм;
- 375 пробой – 2 105,43 гривны за грамм;
- 500 пробой – 2 807,24 гривны за грамм;
- 583 пробой – 3 273,24 гривны за грамм;
- 585 пробой – 3 284,46 гривны за грамм;
- 750 пробой – 4 210,85 гривны за грамм.
Что важно знать о золоте сейчас?
Цвет золотого изделия указывает на состав его сплава. Например, красный оттенок дает медь. А вот светлее золото делает серебро.
За 2025 год золото выросло в цене более чем на 60%. Как сообщает Reuters, 3 декабря стоимость этого металла стабилизировалась. Одна унция золота имела цену – 4 207,60 доллара.