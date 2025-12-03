Як змінилась ціна на золото 3 грудня 2025?

Річ у тім, що ці дані мали вказати на те, як зміниться політика ФРС найближчим часом, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

На попередній сесії золото знизилось в ціні на 1%. Ці зміни доволі відчутні, після того, як в понеділок було зафіксовано максимум за 6 тижнів. Сьогодні одна унція золота коштує – 4 207,60 долара.

Зауважимо, що трейдери очікують зниження ставки ФРС на 25 базисних пунктів у грудні. Таку імовірність оцінюють у 87% зараз.

Слабші економічні дані США та "голубині" сигнали від представників ФРС посилили очікування щодо зниження ставки на засіданні центрального банку 9 – 10 грудня, причому брокерські компанії, включаючи BofA та JP Morgan, прогнозують пом'якшення політики,

– йдеться у повідомлення видання.

Зверніть увагу! Потрібно розуміти, що золото почуває себе добре саме в умовах низьких процентних ставок.

Що відбувається з ціною на срібло сьогодні?

Сьогодні ціна срібла знизилась на 0,5%. Тепер унція цього металу коштує – 58,15 долара. Це відчутне падіння, після встановлення нового рекордного максимуму для срібла – 58,94 долара.

Важливо! Прорив вартості срібла стався ще минулої п'ятниці. Тоді цей метал почав відчутно дорожчати, повідомляє Reuters.

Срібло дорожчає через низку причин, зокрема:

внаслідок продовження імпульсивних покупок;

через напружені перспективи;

а також – завдяки покриттю коротких пропозицій.

Як змінилась ціна на інші дорогоцінні метали 3 грудня 2025?

Платина здорожчала на 0,6% під час теперішньої сесії. Зараз унція цього металу коштує – 1 647,75 долара.

А от паладій, своєю чергою, подешевшав на 0,5%. Сьогодні цей метал має ціну – 1 455,34 долара за унцію.

Цікаво! Золото цьогоріч подорожчало на майже 60%. А от срібло за 2025 зросло в ціні на понад 100%. Імовірно, вартість цих металів збільшуватиметься і далі.