Скільки коштує грам золотого лому сьогодні?
Ціна золотого лому залежить, у тому числі, й від проби, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
Сьогодні НБУ встановив такі закупівельні ціни на золото в брухті:
- якщо виріб має 333 пробу – 1 852,47 гривні за грам
- 375 пробу – 2 086,12 гривні за грам;
- 500 пробу – 2 781,49 гривні за грам;
- 583 пробу – 3 243,22 гривні за грам;
- 585 пробу – 3 254,34 гривні за грам;
- 750 пробу – 4 172,24 гривні за грам;
- 900 пробу – 5 006,68 гривні за грам;
- 999 пробу – 5 557,42 гривні за грам.
Зверніть увагу! Проба позначає скільки чистого металу у сплаві. Вказане значення потрібно просто розділити на 10. Наприклад, якщо на виробі вказано 585 пробу, там – 58,5% золота, 750 – 75%.
Чи змінились ціни на банківський метал?
НБУ відкоригував ціни і на банківський метал. Сьогодні, залежно від категорії, розцінки такі:
- банківське золото найвищої категорії має ціну – 5 619,17 гривні за грам;
- золото, яке потребує доведення його визнаними виробниками до визначених стандартів якості – 5 602,31 гривні за грам;
- а от метал, який не відповідає вимогам щодо якості банківських металів – 5 562,98 гривні за грам.
Що важливо знати про ціни на золото зараз?
За сьогоднішню сесію, ціна золота зросла на 0,3%. Вартість цього металу за унцію склала – 4 241,21 долара. На таке зростання, зокрема, вплинуло очікування зниження ставки ФРС на 25 базисних пунктів у грудні.
Імовірно, вартість цього металу зростатиме і надалі. Аналітики прогнозують збільшення ціни золота до 4 500 доларів у середині 2026 року.