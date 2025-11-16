Яка вартість паладію та платини в Україні?
За встановленими закупівельними цінами на дорогоцінні метали від НБУ, станом на 14 листопада, грам банківської платини коштує дорожче, аніж паладій, але дешевше, аніж золото, передає 24 Канал.
Читайте також Зовсім не масонський знак: що насправді означає трикутник на доларах
Таким чином, курси металів становлять:
- Платина – 2 170,24 гривні за грам,
- Паладій – 1 990,27 гривні за грам.
Водночас за тройську унцію цих металів в середньому треба буде віддати від 59 тисяч гривень до понад 65 тисяч гривень.
За даними "Мінфіну" з посиланням на дані НБУ, станом на 17 листопада, курс металів такий:
- Паладій – 59 181,68 гривні за унцію,
- Платина – 65 248,39 гривні за унцію
Водночас як зазначається в TradingEconomics, зараз платина на світовому ринку котирується на рівні 1 544,80 долара за унцію. А вартість паладію встановлена на рівні 1 406 доларів за унцію.
Зверніть увагу! Одна тройська унція дорівнює 31,10 грамам металу.
Як відрізняється вартість платини відповідно до проби?
Ще на початку листопада ціна 900 проби становила 1 782,18 гривні за грам, натомість 950 проба – вже 1 881,19 гривні за грам. Найдорожчою була 999 проба – 1 979,21 гривні за грам.
Річ у тім, що проба показує частку чистого металу, тому якщо на виробі вказано 900, то платини там 90%.
Закупівельні ціни НБУ за грам золотого лому залежать від проби. Наприклад, 585 проба коштує 3 288,98 гривні, а 999 проба – 5 616,57 гривні.