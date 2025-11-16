Яке значення має трикутник, що на доларі?

Дизайн будь-яких банкнот створюється з урахуванням історії та надважливих символів для держави, повідомляє 24 Канал.

Долари – не виняток. Як зазначає BBC, трикутник не є містичним символом. Він лише традиційно позначає триєдність, характерну для християнства. Тобто, Святу Трійцю:

Отця;

Сина;

Святого Духа.

Око всередині трикутника також має неабияке значення. Саме цей символ можна зустріти у старій літературі та на різного роду релігійних зображеннях. Так зване "око Провидіння" є символом Бога, що наглядає за людством.

Зверніть увагу! "Око Провидіння" ще називають Всевидячим оком та Божим оком.

Що ще важливо знати про долар зараз?