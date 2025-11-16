Какова стоимость палладия и платины в Украине?

По установленным закупочным ценам на драгоценные металлы от НБУ, по состоянию на 14 ноября, грамм банковской платины стоит дороже, чем палладий, но дешевле, чем золото, передает 24 Канал.

Таким образом, курсы металлов составляют:

Платина – 2 170,24 гривны за грамм,

Палладий – 1 990,27 гривны за грамм.

В то же время за тройскую унцию этих металлов в среднем надо будет отдать от 59 тысяч гривен до более 65 тысяч гривен.

По данным "Минфина" со ссылкой на данные НБУ, по состоянию на 17 ноября, курс металлов таков:

Палладий – 59 181,68 гривны за унцию,

Платина – 65 248,39 гривны за унцию

В то же время как отмечается в TradingEconomics, сейчас платина на мировом рынке котируется на уровне 1 544,80 доллара за унцию. А стоимость палладия установлена на уровне 1 406 долларов за унцию.

Обратите внимание! Одна тройская унция равна 31,10 граммам металла.

Как отличается стоимость платины в соответствии с пробой?