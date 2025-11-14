Яка вартість золотого лому сьогодні?
Також на ціну золотого лому впливає проба, пише 24 Канал.
Читайте також Це зовсім не підробка: який мають вигляд оновлені 100 доларів
Зверніть увагу! Проба – число, яке вказує на частку золота в сплаві. Аби визначити цей показник, необхідно поділити вказане значення на 10. Наприклад, якщо проба – 585, там – 58,5% золота, 750 – 75%.
Закупівельні ціни НБУ за лом відчутно зросли, станом на сьогодні, такі:
- якщо виріб має 333 пробу – 1 872,19 гривні за грам
- золото 375 проби – 2 108,32 гривні за грам;
- 500 проби – 2 811,10 гривні за грам;
- 583 проби – 3 277,74 гривні за грам;
- 585 проби – 3 288,98 гривні за грам;
- 750 проби – 4 216,64 гривні за грам;
- 900 проби – 5 059,97 гривні за грам;
- 999 проби – 5 616,57 гривні за грам.
Що відбувається з цінами на золото зараз?
Сьогодні вартість золота дещо знизилась. Вона впала, зокрема, через закінчення шатдауна в США. Ціна металу сягнула – 4 145,49 долара за унцію, повідомляє Reuters.
Нацбанк змінив ціни і на банківське золото, для найчистішого сьогодні встановлена вартість – 5 678,98 гривні за грам. Той метал, який потребує доведення визнаними виробниками до стандартів якості, коштує – 5 661,94 гривні за грам. А золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів – 5 622,19 гривні за грам.