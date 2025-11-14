Яка вартість золотого лому сьогодні?

Також на ціну золотого лому впливає проба, пише 24 Канал.

Зверніть увагу! Проба – число, яке вказує на частку золота в сплаві. Аби визначити цей показник, необхідно поділити вказане значення на 10. Наприклад, якщо проба – 585, там – 58,5% золота, 750 – 75%.

Закупівельні ціни НБУ за лом відчутно зросли, станом на сьогодні, такі:

якщо виріб має 333 пробу – 1 872,19 гривні за грам

золото 375 проби – 2 108,32 гривні за грам;

500 проби – 2 811,10 гривні за грам;

583 проби – 3 277,74 гривні за грам;

585 проби – 3 288,98 гривні за грам;

750 проби – 4 216,64 гривні за грам;

900 проби – 5 059,97 гривні за грам;

999 проби – 5 616,57 гривні за грам.

Що відбувається з цінами на золото зараз?