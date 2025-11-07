Скільки можна виручити за вироби з платини?

Вартість платини відрізняється, залежно від проби, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Читайте також Лідером є зовсім не Китай: ця країна Європи активно накопичує золото

Яка закупівельна ціна на платину, встановлювалась 6 листопада:

900 проба має ціну – 1 782,18 гривні за грам;

950 проба – 1 881,19 гривні за грам;

999, проба – 1 979,21 гривні за грам.

Зверніть увагу! Проба показує частку чистого металу. Наприклад, якщо на виробі вказано 900, там – 90% платини.

Які закупівельні ціни на банківську платину?

На вартість впливає стан металу, зазначає Нацбанк:

банківський метал, тобто, найчистіша платина – 2 062,71 гривні за грам;

платина, яка потребує її доведення визнаними виробниками до стандартів якості – 2 042,08 гривні за грам;

а от метал, що не відповідає вимогам щодо якості банківських металів – 1 980,20 гривні за грам.

Що відбувається з цінами на дорогоцінні метали на світовому ринку?

Як повідомляє Reuters, золото сьогодні зросло в ціні майже на 1%. Ціна цього металу за унцію склала – 4 011,79 долара.

Подорожчало і срібло – на 1,4%. За унцію вартість цього металу – 48,74 долара.

Важливо! Платина сьогодні подорожчала на 0,4%. Вартість унції цього металу сягнула – 1 567,01 долара.