Скільки коштував один із найрідкісніших діамантів у світі?

Oppenheimer Blue є рідкісним діамантом яскраво-блакитного кольору. Він є одним із найцінніших у світі каменів, коли-небудь проданого на аукціоні, передає 24 Канал.

Нагадуємо, що у далекому 2026 році на відомому аукціоні Christie's його було продано за понад 39,5 мільйона фунтів стерлінгів (за теперішнім курсом, це понад 50 мільйонів доларів – 24 Канал), що на той час було рекордною ціною. Вага каменю склала 14,62 карата, писало The Gurdian.

Натомість його передпродажна оцінка становила від 38 до 45 мільйонів доларів.

Така вартість перевершила вартість діаманту Blue Moon, який вважали найдорожчим у світі до того. Вага каменю становила 12,03 карата, а був проданий він на аукціоні Sotheby's за понад 48 мільйонів доларів.

Як зазначаються на сайті Christie's, це останній діамант у лінійці історичних блакитних діамантів, проданих на аукціоні Christie's, до якої входять Tereshchenko у 1984 році (діамант Михайла Терещенка) та Wittelsbach Blue у 2008 році.

Тодішній голова Christie's в азійсько-тихоокеанському регіоні та Китаї, зазначив, що блакитні діаманти здобули ширшу популярність не лише тому, що вони приголомшливі, але й тому, що їх так мало у світі.

