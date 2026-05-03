Яка золота монета коштує понад 300 тисяч?

Найдорожче продаються пам'ятні монети НБУ, виготовлені з золота, свідчать дані аукціону Violity.

Однак з найдорожчих монет, представлена на ньому, називається "Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України".

Цю монету НБУ карбував із золота у 2019 році тиражем усього 1 500 штук. Номінал монети складає 100 гривень;. Вона має пробу золота 900, а маса дорогоцінного металу в чистоті – 31,1.

Присвячена пам'ятна монета ухваленню Томосу, який офіційно затверджує канонічний автокефальний статус Православної церкви України як однієї з 15 помісних православних церков.

На аверсі зображений Вселенський Патріарх Варфоломія, який підписує Томос. Розміщені написи: «Благословляємо та проголошуємо православну церкву в Україні автокефальною"

На аверсі угорі півколом знаходиться напис: "Від хрещення до Томосу: тисячолітній шлях української церкви". Також зображений малий Державний герб та написи; "Україна" і "100 гривень".

Власник монети за екземпляр у футлярі хоче отримати на аукціоні 345 тисяч гривень.

Зауважте! В офіційному інтернет-магазині Нацбанку монета спочатку коштувала 118 789 гривень.

Яка срібна монета коштує понад 150 тисяч?

На тому ж аукціоні вдвічі дешевше, але теж дорого продається срібна монета "Хортиця на Дніпрі - колиска українського козацтва". Коштує такий екземпляр 155 тисяч гривень.

Монета присвячена острову Хортиця, який є не лише символом українського козацтва, але й унікальною пам'яткою природи, історії та археології.

Карбували монету ще у 2010 році зі срібла. Її номінал складає 50 гривень, а тираж – теж 1 500 штук. Маса дорогоцінного металу в чистоті становить 500 грамів.

На реверсі зображений козак, що б'є у литаври, які запорожці використовували під час урочистостей та важливих моментів життя. Праворуч викарбувані слова з поезії Тараса Шевченка "І мертвим, і живим…". Тут же присутнє стилізоване зображення острова Хортиця.

На аверсі знаходиться малий Державний герб, напис "Національний банк України" і фрагмент історико-культурного комплексу "Запорізька Січ". Також на передньому плані розміщена композиція з бандури, козацьких клейнодів і зброї, а ліворуч – номінал монети.

Власник продає монету теж у футлярі.

Важливо! Також можна непогано заробити на пам'ятних монетах НБУ із серії монет "Сили безпеки і оборони України". Так, фінансовий аналітик Олексій Козирєв для порталу "Мінфін" розповів, що набір таких монет у сувенірній упаковці за кілька років здорожчав у 6 разів.

Яка найдорожча монета України?

Найдорожчу українську монету викарбували на Монетному дворі Національного банку ще у 2012 році. Її випуск приурочили до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу Євро-2012.

Офіційна назва цієї пам’ятної монети – "Фінальний турнір чемпіонату Європи з футболу 2012 року". Вона виготовлена із золота, а її маса становить 500 грамів, що робить її однією з найбільш масивних серед пам'ятних монет.

На момент випуску вартість монети оцінювалася приблизно у 350 тисяч гривень. Зараз же на вторинному ринку її ціна може сягати вже кількох мільйонів гривень, що пояснюється обмеженим тиражем. Випустили усього трохи більше сотні екземплярів.