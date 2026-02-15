Яка монета найдорожча в Україні?
Вона присвячена Чемпіонату Європи з футболу "Євро-2012", що проходив в Україні, зазначає НБУ.
Монета офіційно називається "Фінальний турнір чемпіонату Європи з футболу 2012 року". Вона виготовлена із золота, а її вага складає 500 грамів.
На момент випуску вона коштувала близько 350 000 грн. Зараз на вторинному ринку, думаю, її вартість становить кілька мільйонів гривень,
– розповідав глава НБУ Андрій Пишний в інтерв'ю LIGA.net.
Зауважте! Тираж півкілограмової золотої монети складає усього трохи більш як 100 штук.
Як виглядає найдорожча монета?
На аверсі ювілейної монети зобразили малий Державний Герб України та офіційний логотип УЄФА Євро-2012. Зображення зроблене з використанням кольорової емалі.
По колу монети розташували силуети українських архітектурних пам'яток. Це визначні місця тих міст, які приймали матчі європейського турніру з футболу.
Аверс монети, присвяченої Чемпіонату Європи з футболу 2012 року / Фото НБУ
На реверсі монети, тобто зворотному боці знаходиться знайома усім футбольним уболівальникам картина. На передньому плані зображений воротар, який відбиває м'яч, – а позаду – двоє гравців під час матчу.
Реверс монети, присвяченої Чемпіонату Європи з футболу 2012 року / Фото НБУ
Які ще монети коштують дорого?
Окрім ювілейних, дорого можуть коштувати й обмінні монети. Мова йде про екземпляри, випущені обмеженим тиражем.
Сьогодні нумізмати можуть віддати за такі монети десятки тисяч гривень:
2 копійки 1992 року – до 17 тисяч гривень;
1 гривня 1992 року – до 4 тисяч гривень;
5 копійок 1994 року – до 3 500 гривень;
2 копійки 1993 року – до 2 тисяч гривень;
1 копійка 1996 року – 300 – 1 300 гривень;
25 копійок 2003 року – до 800 гривень;
25 копійок 1995 року – до 600 гривень;
2 копійки 2003 року – до 300 гривень;
5 копійок 2001 року – від 50 до 500 гривень.
10 копійок 2001 року – від 50 до 500 гривень.
Зауважте! Вартість такої монети може значно коливатися залежно від її стану та чіткості зображення на аверсі й реверсі.
Які нові монети випустив НБУ?
На початку листопада Національний банк України презентував незвичну сувенірну новинку – монету "Рік Коня", присвячену символу 2026 року за китайським календарем.
Уже в грудні регулятор оголосив про запуск нової серії обігових пам’ятних монет. 1 грудня НБУ повідомив про випуск перших трьох монет цієї серії, які присвячені регіонам України, що першими зазнали російської агресії.
Йдеться про монети з написами "Ми сильні. Ми разом. Автономна Республіка Крим", "Ми сильні. Ми разом. Донецька область" та "Ми сильні. Ми разом. Луганська область".
У Нацбанку зазначають, що реалізація серії триватиме й надалі. Протягом наступних двох років планують випустити монети, присвячені кожній області України.