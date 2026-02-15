Яка монета найдорожча в Україні?

Вона присвячена Чемпіонату Європи з футболу "Євро-2012", що проходив в Україні, зазначає НБУ.

Монета офіційно називається "Фінальний турнір чемпіонату Європи з футболу 2012 року". Вона виготовлена із золота, а її вага складає 500 грамів.

На момент випуску вона коштувала близько 350 000 грн. Зараз на вторинному ринку, думаю, її вартість становить кілька мільйонів гривень,

– розповідав глава НБУ Андрій Пишний в інтерв'ю LIGA.net.

Зауважте! Тираж півкілограмової золотої монети складає усього трохи більш як 100 штук.

Як виглядає найдорожча монета?

На аверсі ювілейної монети зобразили малий Державний Герб України та офіційний логотип УЄФА Євро-2012. Зображення зроблене з використанням кольорової емалі.

По колу монети розташували силуети українських архітектурних пам'яток. Це визначні місця тих міст, які приймали матчі європейського турніру з футболу.

Аверс монети, присвяченої Чемпіонату Європи з футболу 2012 року / Фото НБУ

На реверсі монети, тобто зворотному боці знаходиться знайома усім футбольним уболівальникам картина. На передньому плані зображений воротар, який відбиває м'яч, – а позаду – двоє гравців під час матчу.

Реверс монети, присвяченої Чемпіонату Європи з футболу 2012 року / Фото НБУ

Які ще монети коштують дорого?

Окрім ювілейних, дорого можуть коштувати й обмінні монети. Мова йде про екземпляри, випущені обмеженим тиражем.

Сьогодні нумізмати можуть віддати за такі монети десятки тисяч гривень:

2 копійки 1992 року – до 17 тисяч гривень;

1 гривня 1992 року – до 4 тисяч гривень;

5 копійок 1994 року – до 3 500 гривень;

2 копійки 1993 року – до 2 тисяч гривень;

1 копійка 1996 року – 300 – 1 300 гривень;

25 копійок 2003 року – до 800 гривень;

25 копійок 1995 року – до 600 гривень;

2 копійки 2003 року – до 300 гривень;

5 копійок 2001 року – від 50 до 500 гривень.

10 копійок 2001 року – від 50 до 500 гривень.

Зауважте! Вартість такої монети може значно коливатися залежно від її стану та чіткості зображення на аверсі й реверсі.

Які нові монети випустив НБУ?