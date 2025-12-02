Які нові монети випустив НБУ?

НБУ наголошує, що цими монетами він прагнув донести таке повідомлення "Ми сильні. Ми разом", повідомляє 24 Канал з посиланням на регулятора.

Андрій Пишний Голова Національного банку України Ними нагадуємо, що територіальна цілісність як непохитний принцип, закарбований у Конституції України, має залишатися незмінним. Кожен регіон України має свою історію, але всі ми – соборні та єдині.

1 грудня було повідомлено про 3 обігові пам'ятні монети з цієї серії. Регулятор присвятив їх регіонам, що першими стали жертвами російської агресії.

Які нові монети випустив НБУ:

"Ми сильні. Ми разом. Автономна Республіка Крим".

"Ми сильні. Ми разом. Донецька область".

"Ми сильні. Ми разом. Луганська область".

Пишний додав, що НБУ продовжить реалізацію монет з цієї серії. Випуск відбуватиметься протягом наступних 2 років. Планується, що ці монети будуть присвячені кожній області України.

Зверніть увагу! В обіг з цієї серії буде виведено 54 мільйони монет.

Символічно, що презентація цієї серії монет про нашу єдність відбувається саме сьогодні в річницю Референдуму про незалежність. Цей день дав старт відліку відновлення незалежності. Українці абсолютною більшістю голосів в усіх областях дати мандат на державний суверенітет України,

– наголошує Пишний.

Коли нові монети НБУ увійдуть в обіг?

НБУ поступово підкріплюватиме такими монетами:

банки;

в також – СІТ-компанії.

Важливо! Прийматимуться ці монети які звичайні обігові номіналом 10 гривень.

Частина тиражу буде сформована в спеціальні ролики:

кожен ролик буде містити 25 обігових пам'ятних монет;

тираж очікується – 15 тисяч штук, повідомляє Нацбанк.

Потрібно знати! Купити перший ролик із 25 обігових пам'ятних монет "Ми сильні. Ми разом. Автономна Республіка Крим" можна буде з 3 грудня 2025 року.

Які ще цікаві монети випустив НБУ у 2025?