Які нові монети випустив НБУ?
НБУ наголошує, що цими монетами він прагнув донести таке повідомлення "Ми сильні. Ми разом", повідомляє 24 Канал з посиланням на регулятора.
Ними нагадуємо, що територіальна цілісність як непохитний принцип, закарбований у Конституції України, має залишатися незмінним. Кожен регіон України має свою історію, але всі ми – соборні та єдині.
1 грудня було повідомлено про 3 обігові пам'ятні монети з цієї серії. Регулятор присвятив їх регіонам, що першими стали жертвами російської агресії.
Які нові монети випустив НБУ:
- "Ми сильні. Ми разом. Автономна Республіка Крим".
- "Ми сильні. Ми разом. Донецька область".
- "Ми сильні. Ми разом. Луганська область".
Пишний додав, що НБУ продовжить реалізацію монет з цієї серії. Випуск відбуватиметься протягом наступних 2 років. Планується, що ці монети будуть присвячені кожній області України.
Зверніть увагу! В обіг з цієї серії буде виведено 54 мільйони монет.
Символічно, що презентація цієї серії монет про нашу єдність відбувається саме сьогодні в річницю Референдуму про незалежність. Цей день дав старт відліку відновлення незалежності. Українці абсолютною більшістю голосів в усіх областях дати мандат на державний суверенітет України,
– наголошує Пишний.
Коли нові монети НБУ увійдуть в обіг?
НБУ поступово підкріплюватиме такими монетами:
- банки;
- в також – СІТ-компанії.
Важливо! Прийматимуться ці монети які звичайні обігові номіналом 10 гривень.
Частина тиражу буде сформована в спеціальні ролики:
- кожен ролик буде містити 25 обігових пам'ятних монет;
- тираж очікується – 15 тисяч штук, повідомляє Нацбанк.
Потрібно знати! Купити перший ролик із 25 обігових пам'ятних монет "Ми сильні. Ми разом. Автономна Республіка Крим" можна буде з 3 грудня 2025 року.
Які ще цікаві монети випустив НБУ у 2025?
Ще на початку листопада НБУ випустив цікаву сувенірну монету – "Рік Коня". Вона присвячена символу 2026 року за китайською астрологією.
А ще в кінці минулого місяця було випущено пам'ятну монету номіналом 2 гривні. Вона присвячена відомому підпільнику та художнику – Нілу Хасевичу.