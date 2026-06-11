Чому цей екземпляр такий цінний?
Монета номіналом 1 гривня 1995 року вважається рідкісною Першочергово так вийшло через те, що їхній тираж невеликий – приблизно 52 тисячі штук, повідомляє ресурс "Монети-ягідки".
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Фактично, будь-який екземпляр такої монети цінний. Проте найбільш рідкісним є різновид 2АА2. Його основна особливість в тому, що він має – 3 крапки на гурті. Середня ціна цього виду – 11 000 – 16 000 гривень.
Продати таку монету можна на різних платформах. Зокрема, на онлайн-аукціонах Violity та Monitex. Аби продаж точно був успішний, варто:Не пропускайте важливі сповіщення Підпишіться на 24 Канал у Telegram
- зробити докладні фото та відео монети;
- не чистити її та не мити, особливою за допомогою абразивів, це створює додаткові пошкодження, що лише знижують ціну монети.
Зверніть увагу! Найбільш поширеними є різновиди 1АБ1.1 та 1АБ1.2. Їх можна визначити за широким кантом. Ціна таких екземплярів – 500 – 800 гривень. Потрібно розуміти, що кінцева вартість монети залежить саме від стану.
За скільки можна продати інші різновиди?
- Різновид 1БАг з гладким гуртом можна продати в середньому за – 7 000 – 9 000 гривень. Також цінними є екземпляри – 2ААг з гладким гуртом, ціна такої монети – 2 800 – 5 600 гривень.
- Виручити приблизно – 1 400 – 2 800 гривень можна за різновид 2АА1.1 з вузьким кантом. Аналогічна ціна і за 2АА1.2.