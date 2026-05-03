Какая золотая монета стоит больше 300 тысяч?

Дороже всего продаются памятные монеты НБУ., изготовлены из золота, свидетельствуют данные аукциона Violity.

Однако из самых дорогих монет, представлена на нем, называется "Предоставление Томосу об автокефалии Православной церкви Украины".

Эту монету НБУ чеканил из золота в 2019 году тиражом всего 1 500 штук. Номинал монеты составляет 100 гривен; . Она имеет пробу золота 900, а масса драгоценного металла в чистоте– 31, 1.

Посвящена памятная монета принятию Томоса, официально утверждающий канонический автокефальный статус Православной церкви Украины как одной из 15 поместных православных церквей.

Реверс монеты

На аверсе изображен Вселенский Патриарх Варфоломея, который подписывает Томос. Размещены надписи: «Благословляем и провозглашаем православную церковь в Украине автокефальной»

Аверс монеты

На аверсе вверху полукругом находится надпись: "От крещения к Томосу: тысячелетний путь украинской церкви. Также изображен малый Государственный герб и надписи; "Украина" и "100 гривен".

Владелец монеты за экземпляр в футляре хочет получить на аукционе 345 тысяч гривен.

Фото: монета "Предоставление Томосу об автокефалии Православной церкви Украины" / Violity

Заметьте! В официальном интернет-магазине Нацбанка монета сначала стоила 118789 гривен.

Какая серебряная монета стоит больше 150 тысяч?

На том же аукционе вдвое дешевле, но тоже дорого продается серебряная монета "Хортица на Днепре - колыбель украинского казачества". Стоит такой экземпляр в 155 тысяч гривен.

Монета посвящена острову Хортица, который является не только символом украинского казачества, но и уникальным памятником природы, истории и археологии

Чеканили монету еще в 2010 году из серебра. Ее номинал составляет 50 гривен, а тираж– тоже 1 500 штук. Масса драгметалла в чистоте составляет 500 граммов.

Реверс монеты

На реверсе изображен казак, бьющий в литавры, которые запорожцы использовали во время торжеств и важных моментов жизни. Справа отчеканенные слова из поэзии Тараса Шевченко "И мертвым, и живым…". Здесь же присутствует стилизованное изображение острова Хортица.

Аверс монеты

На аверсе находится малый Государственный герб, надпись "Национальный банк Украины" и фрагмент историко-культурного комплекса "Запорожская Сечь". Также на переднем плане размещена композиция из бандуры, казачьих клейнодов и оружия, а слева – номинал монеты.

Фото: монета "Хортица на Днепре - колыбель украинского казачества" / Violity

Владелец продает монету тоже в футляре.

Важно! Также можно неплохо заработать на памятных монетах НБУ из серии монет "Силы безопасности и обороны Украины". Да, финансовый аналитик Алексей Козырев для портала "Минфин" рассказал, что набор таких монет в сувенирной упаковке за несколько лет стал дороже в 6 раз.

Какая самая дорогая монета Украины?

Самая дорогая украинская монета отчеканили на Монетном дворе Национального банка еще в 2012 году. Ее выпуск приурочен к проведению в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу Евро-2012.

Официальное название этой памятной монеты– "Финальный турнир чемпионата Европы по футболу 2012". Она изготовлена из золота, а ее масса составляет 500 граммов, что делает его одной из самых массивных среди памятных монет.

На момент выпуска стоимость монеты оценивалась примерно в 350 тысяч гривен. Сейчас же на вторичном рынке ее цена может достигать уже нескольких миллионов гривен., что объясняется ограниченным тиражом. Выпустили всего чуть больше сотни экземпляров.