Доведеться заплатити більше, ніж за платину та золото: який метал найдорожчий у світі
- Найдорожчий метал у світі з ціною 1 330 820 євро за кілограм значно перевищує вартість золота та платини.
- Елемент використовується в різних сферах завдяки унікальним властивостям.
Найпоширеніша думка серед людей, що золото – один з найцінніших та найбільш дорогих металів. Проте є маловідомий елемент, який коштує в рази більше, ніж відомі нам золото чи платина.
Скільки коштує найдорогоцінніший метал у світі?
Про те, яка ціна найдорожчого у світі металу, йдеться в матеріалі видання JasonDeegan.
Дивіться також Де найбільше срібла у світі: лідер зовсім не США
Це осмій, за один кілограм такого металу віддають 1 330 820 євро. Він належить до групи платини разом із такими металами:
- рутеній;
- родій;
- паладій;
- іридій.
Метал має найвищу щільність серед усіх природних елементів та вміщує величезну кількість маси навіть в найменшому просторі.
Цікаво! Елемент є дуже рідкісним, видобувається складними методами та має унікальні властивості.
Щодо видобування. Осмій з’являється як другорядний елемент. Його потрібно відокремлювати шляхом хімічної дистиляції. Такий процес є ресурсозатратним і вимагає обачності, адже проміжна сполука, яка використовується для цього – токсична.
Чому осмій коштує так дорого?
Ціна пояснюється не лише методом добування та безпековими ризиками. Потрібно враховувати, що складність добування впливає на кількість чистої речовини.
Зверніть увагу! За рік у всьому світі виробляється лише кілька кілограмів осмію.
Кожний метал проходить процес очищування від забруднювальних домішок. Якщо йдеться про золото чи срібло, поклади яких більші, то осмій – елемент, що трапляється не в таких масштабах. А це набагато більше часу. До того ж метал спочатку потрібно відділити від інших цінних елементів, а вже потім робити чистий осмій.
Тож час на обробку цього металу подвоєний. Власне, так званий дефіцит і робить ціну космічною. А купують та перепродають осмій переважно колекціонери та дилери між собою.
Які властивої має осмій та де його використовують?
Метал не трапляється в природі у чистому виді, але його власний склад має унікальні властивості:
- висока міцність;
- стійкість до корозії;
- значна щільність.
Як пише НовиниLIVE, метал використовують в аерокосмічній сфері, ракетобудуванні, сучасних технологіях, як каталізатор в синтезі лікарських препаратів. І лише в найнеобхідніших випадках, де буде найбільший ефект із найменшими витратами.
Які дорогоцінні метали має Україна?
Відомо, що найбільші запаси корисних копалин в Україні на Донеччині. На Другому місці в рейтингу Дніпропетровська область. А загалом українська територія має понад 111 мільярдів тонн копалин.
Щодо золота – Україна має майже 3 тисячі тонн в ресурсах. Цікаво також те, що ймовірні поклади є в Криму, проте зараз це перевірити неможливо.