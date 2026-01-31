Де Україна має запаси золота?
Золото розосереджене по всій території України, повідомляє ресурс "Корисні копалини України".
Де саме знаходяться запаси золота в Україні:
- провінція "Український щит"
На цій території знаходиться приблизно 75 – 80% від усіх українських запасів. Саме тут є 6 основних вивчених родовищ:
- Сергіївське родовище;
- Клинцівське;
- Майське;
- Юр'ївське;
- родовища "Золота Балка" та "Широка Балка".
Цікаво! Як кажуть експерти, на цій території потенційно є і інші родовища. Проте вони не відкриті та не вивчені.
- Донбаська золоторудна провінція
Саме тут знаходиться приблизно 10% від золотих запасів України. Однак потенціал цієї території набагато більший. Річ у тім, що вона добре не вивчена.
- Карпатська золотоносна провінція
Ця територія має приблизно 15% від усіх запасів. Найвідоміші родовища провінції:
- Мужіївське;
- Берегівське;
- Сауляк.
Крім того, є перспективи виявлення золота в Криму, Добруджі і особливо на шельфі Чорного та Азовського морів, де відкрито ділянки з золотою мінералізацією,
– йдеться у публікації.
Які потенційні запаси золота в Україні?
Експерти оцінюють потенційні запаси України у майже 3 тисячі тонн, повідомлять Держгеонадра. Розподіляються вони так:
- "Український щит" має запаси, які складають – орієнтовно 2 400 тонн;
- Донбаська золоторудна провінція займає 2 місце і має потенціал – 400 тонн;
- Карпатська золотоносна провінція має менший потенціал – 55 тонн.
Скільки коштує золото на світовому ринку зараз?
Ціна золота відчутно зросла на цьому тижні. Ще в понеділок цей метал перетнув позначку – 5 000 доларів за унцію. Уже у четвер золото досягло – 5 600 доларів за унцію.
Потім відбулося стрімке падіння. Саме 30 січня, буквально за 15 хвилин, золото впало на майже 500 доларів. Згодом цей метал дещо відродився, однак, так і не досяг колишніх значень.
На момент написання публікації, як показують дані TradingView, золото опустилося ще більше. Воно коштує – 4 895,44 долара за унцію.