Де Україна має запаси золота?

Золото розосереджене по всій території України, повідомляє ресурс "Корисні копалини України".

Де саме знаходяться запаси золота в Україні:

  • провінція "Український щит"

На цій території знаходиться приблизно 75 – 80% від усіх українських запасів. Саме тут є 6 основних вивчених родовищ:

  • Сергіївське родовище;
  • Клинцівське;
  • Майське;
  • Юр'ївське;
  • родовища "Золота Балка" та "Широка Балка".

Цікаво! Як кажуть експерти, на цій території потенційно є і інші родовища. Проте вони не відкриті та не вивчені.

  • Донбаська золоторудна провінція

Саме тут знаходиться приблизно 10% від золотих запасів України. Однак потенціал цієї території набагато більший. Річ у тім, що вона добре не вивчена.

  • Карпатська золотоносна провінція

Ця територія має приблизно 15% від усіх запасів. Найвідоміші родовища провінції:

  • Мужіївське;
  • Берегівське;
  • Сауляк.

Крім того, є перспективи виявлення золота в Криму, Добруджі і особливо на шельфі Чорного та Азовського морів, де відкрито ділянки з золотою мінералізацією,
– йдеться у публікації.

Які потенційні запаси золота в Україні?

Експерти оцінюють потенційні запаси України у майже 3 тисячі тонн, повідомлять Держгеонадра. Розподіляються вони так:

  • "Український щит" має запаси, які складають – орієнтовно 2 400 тонн;
  • Донбаська золоторудна провінція займає 2 місце і має потенціал – 400 тонн;
  • Карпатська золотоносна провінція має менший потенціал – 55 тонн.

Скільки коштує золото на світовому ринку зараз?

  • Ціна золота відчутно зросла на цьому тижні. Ще в понеділок цей метал перетнув позначку – 5 000 доларів за унцію. Уже у четвер золото досягло – 5 600 доларів за унцію.

  • Потім відбулося стрімке падіння. Саме 30 січня, буквально за 15 хвилин, золото впало на майже 500 доларів. Згодом цей метал дещо відродився, однак, так і не досяг колишніх значень.

  • На момент написання публікації, як показують дані TradingView, золото опустилося ще більше. Воно коштує – 4 895,44 долара за унцію.