Що важливо знати про корисні копалини України?

Як показує статистика, найбагатшою є саме Донеччина. Ресурси цього регіону мають сукупну вартість приблизно – 3,8 трильйона доларів, повідомляє Forbes.

Як показують Дані Інституту Геології, зокрема, на Донеччині значні запаси:

кам'яного вугілля;

доломіту;

вапняків;

сурм'яно-ртутних руд;

вогнетривких глин і так далі.

На другому місці за загальною вартістю корисних копалин – Дніпропетровська область. Там різного роду поклади на приблизно – 3,5 трильйона доларів. Дещо менш і обсяги на Луганщині, тамтешні "скарби" оцінюють в 3,2 трильйона доларів.

Якщо брати Україну загалом, то ситуація така:

на українській території можна знайти понад 111 мільярдів тонн корисних копалин;

разом їхня вартість складає майже – 14,8 трильйона доларів.

Цікаво, що "основою" корисних копалин України вважають кам'яне вугілля. Адже саме воно забезпечує приблизно – 62% від загальної вартості. Частка залізної руди, наприклад, складає – 14%

Що ще важливо знати про корисні копалини України?