В яких країнах найбільші запаси срібла у світі?

Потрібно розуміти, що обсяги запасів срібла сильно впливають на загальну світову економіку, повідомляє wionews.com.

Читайте також Базова соціальна допомога в Дії: хто та на які виплати може розраховувати

Зараз лідерами за обсягами запасів срібла є:

  • Перу

Ця країна має приблизно 140 тисяч тонн запасів срібла. Варто відзначити одні з наймасштабніших рудників на цій території:

  • Антаміна;
  • Уачокольпа.

Важливо! Країни, які мають найбільше срібла є ключовими гравцями в гірничодобувній промисловості.

  • Росія

Росія має дещо менші запаси – 92 тисячі тонн. Зауважимо, що срібло для цієї держави часто є побічним продуктом при видобутку міді та поліметалів.

  • Китай

Китай має запаси приблизно 70 тисяч тонн. Наразі Пекін займається активним розвитком технологій для вилучення срібла зі складних рудних тіл. Завдяки цьому, з'являється можливість задовольнити зростаючий попит.

  • Польща

Наразі запаси Польщі оцінюють у приблизно 61 тисячу тонн. Польське срібло використовують переважно для розвитку європейської промисловості, а також інвестиційних ринків.

  • Мексика

Запаси в Мексиці складають – 37 тисяч тонн. Основними родовищами на мексиканській території вважаються – Пеньяскіто та Пітарілья.

Статистика VisualCapitalist показує, що саме Мексика залишається найбільшим виробником срібла у світі. Зокрема, за 2024 рік видобуток там склав – 6,3 тисячі тонн.

Що ще важливо знати про срібло зараз?

  • Вартість срібла у 2025 році зросла на майже 150%. Цьому сприяло збільшення попиту на цей метал.

  • У 2026 році ці тенденції продовжились. Срібло сьогодні перевищило межу 100 доларів за унцію. Згодом такий метал дещо подешевшав. Проте, імовірно, він буде дорожчати і надалі.

Цікаво! З початку президентства Трампа срібло зросло в ціні на майже 200% (йдеться про другий термін).