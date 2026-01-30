Що відбулося з ціною на золото?
Вчора сталося стрімке падіння вартості золота. Ще о 17:00 ціна цього металу фіксувалася на рівні – 5 505 доларів за унцію, показують дані TradingView.
А уже о 17:15 вартість золота впала до 5 098 доларів за унцію. Тобто, втрати склали:
- 407 доларів за унцію;
- або приблизно – 7,4%.
Якщо перерахувати ці зміни на "ринкову вартість" золота у світі, вийде, що:
- загальна вартість запасів впала на майже 2,83 трильйона доларів;
- тобто, з 38,2 трильйона доларів до 35,4 трильйона доларів.
Зверніть увагу! Для розуміння, обсяги цього падіння більші ніж річний ВВП Італії.
Потім вартість золота відскочила. Уже о 18:15 ціна унції складала – 5 266 долара.
Яка ціна золота зараз?
Сьогодні вартість золота падала нижче 4 992,05 доларів за унцію. Згодом цей метал дещо зріс, повідомляє Reuters.
Чому так знизилася ціна на золото:
- зміцнився долар;
- Трамп повідомив, що у п'ятницю оголосить свого кандидата на посаду наступного голови ФРС.
Ми бачимо, що падіння ціни на золото буде набагато нижчим, ніж сьогодні, але бачимо відновлення та середнє значення 5 375 доларів за 2026 рік, досягнувши піку в 6 400 доларів протягом четвертого кварталу,
– вказав незалежний аналітик Росс Норман.
Що ще важливо знати про здорожчання золота?
З початку 2026 року вартість золота зросла на майже 20%. Такому збільшенню сприяла геополітична напруженість, а також – стрімке ослаблення долара. Нагадаємо, американська валюта ще в середу перебувала поблизу чотирирічного мінімуму.
У 2025 році ціна золота відчутно зросла. Вона збільшилась на приблизно 64%. Для розуміння, це найбільше річне зростання, починаючи з 1979 року.