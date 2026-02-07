Придется заплатить больше, чем за платину и золото: какой металл самый дорогой в мире

Самое распространенное мнение среди людей, что золото – один из самых ценных и наиболее дорогих металлов. Однако есть малоизвестный элемент, который стоит в разы больше, чем известные нам золото или платина.

Сколько стоит самый драгоценный металл в мире?

О том, какая цена самого дорогого в мире металла, говорится в материале издания JasonDeegan.

Смотрите также Где больше всего серебра в мире: лидер вовсе не США

Это осмий, за один килограмм такого металла отдают 1 330 820 евро. Он относится к группе платины вместе с такими металлами:

рутений;

родий;

палладий;

иридий.

Металл имеет самую высокую плотность среди всех природных элементов и вмещает огромное количество массы даже в самом маленьком пространстве.

Интересно! Элемент является очень редким, добывается сложными методами и имеет уникальные свойства.

Относительно добычи. Осмий появляется как второстепенный элемент. Его нужно отделять путем химической дистилляции. Такой процесс является ресурсозатратным и требует осмотрительности, ведь промежуточное соединение, которое используется для этого – токсично.

Почему осмий стоит так дорого?

Цена объясняется не только методом добычи и рисками безопасности. Нужно учитывать, что сложность добычи влияет на количество чистого вещества.

Обратите внимание! За год во всем мире производится всего несколько килограммов осмия.

Каждый металл проходит процесс очищения от загрязняющих примесей. Если речь идет речь идет о золоте или серебре, залежи которых больше, то осмий – элемент, встречается не в таких масштабах. А это гораздо больше времени. К тому же металл сначала нужно отделить от других ценных элементов, а уже потом делать чистый осмий.

Поэтому время на обработку этого металла удвоено. Собственно, так называемый дефицит и делает цену космической. А покупают и перепродают осмий преимущественно коллекционеры и дилеры между собой.

Какие свойства имеет осмий и где его используют?

Металл не встречается в природе в чистом виде, но его собственный состав имеет уникальные свойства:

высокая прочность;

устойчивость к коррозии;

значительная плотность.

Как пишет НовостиLIVE, металл используют в аэрокосмической сфере, ракетостроении, современных технологиях, как катализатор в синтезе лекарственных препаратов. И только в самых необходимых случаях, где будет наибольший эффект с наименьшими затратами.

Какие драгоценные металлы имеет Украина?

Известно, что самые большие запасы полезных ископаемых в Украине в Донецкой области. На втором месте в рейтинге Днепропетровская область. В целом украинская территория имеет более 111 миллиардов тонн ископаемых.

По золоту – Украина имеет почти 3 тысячи тонн в ресурсах. Интересно также то, что вероятные залежи есть в Крыму, однако сейчас это проверить невозможно.