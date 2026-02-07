Скільки коштує найдорогоцінніший метал у світі?

Про те, яка ціна найдорожчого у світі металу, йдеться в матеріалі видання JasonDeegan.

Це осмій, за один кілограм такого металу віддають 1 330 820 євро. Він належить до групи платини разом із такими металами:

рутеній;

родій;

паладій;

іридій.

Метал має найвищу щільність серед усіх природних елементів та вміщує величезну кількість маси навіть в найменшому просторі.

Цікаво! Елемент є дуже рідкісним, видобувається складними методами та має унікальні властивості.

Щодо видобування. Осмій з’являється як другорядний елемент. Його потрібно відокремлювати шляхом хімічної дистиляції. Такий процес є ресурсозатратним і вимагає обачності, адже проміжна сполука, яка використовується для цього – токсична.

Чому осмій коштує так дорого?

Ціна пояснюється не лише методом добування та безпековими ризиками. Потрібно враховувати, що складність добування впливає на кількість чистої речовини.

Зверніть увагу! За рік у всьому світі виробляється лише кілька кілограмів осмію.

Кожний метал проходить процес очищування від забруднювальних домішок. Якщо йдеться про золото чи срібло, поклади яких більші, то осмій – елемент, що трапляється не в таких масштабах. А це набагато більше часу. До того ж метал спочатку потрібно відділити від інших цінних елементів, а вже потім робити чистий осмій.

Тож час на обробку цього металу подвоєний. Власне, так званий дефіцит і робить ціну космічною. А купують та перепродають осмій переважно колекціонери та дилери між собою.

Які властивої має осмій та де його використовують?

Метал не трапляється в природі у чистому виді, але його власний склад має унікальні властивості:

висока міцність;

стійкість до корозії;

значна щільність.

Як пише НовиниLIVE, метал використовують в аерокосмічній сфері, ракетобудуванні, сучасних технологіях, як каталізатор в синтезі лікарських препаратів. І лише в найнеобхідніших випадках, де буде найбільший ефект із найменшими витратами.

Які дорогоцінні метали має Україна?

Відомо, що найбільші запаси корисних копалин в Україні на Донеччині. На Другому місці в рейтингу Дніпропетровська область. А загалом українська територія має понад 111 мільярдів тонн копалин.

Щодо золота – Україна має майже 3 тисячі тонн в ресурсах. Цікаво також те, що ймовірні поклади є в Криму, проте зараз це перевірити неможливо.