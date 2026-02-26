Яку оновлену купюру представить НБУ?
Про модифікацію цих коштів планують повідомити додатково, про що розказав директор Департаменту грошового обігу НБУ Олега Проходи в ефірі телемарафону "Єдині новини".
Річ у тім, що ще в серпні 2024 року Нацбанк почав випуск модифікованих грошей. Такі банкноти відрізняються від інших дизайном – на них розмістили відоме гасло "Слава Україні! Героям слава!"
- Олег Прохода зазначив, що в обіг ввели банкноти номіналом 50, 500, а також 1 000 гривень.
- Торік вже з'явились модифіковані банкноти 20 гривень.
- А з 25 лютого цього року, в межах планового випуску, НБУ випустив купюру номіналом 200 гривень з цим гаслом.
Однак інші елементи дизайну та захисту банкнот змін не зазнали, а ще Нацбанк залишив без "нововведень" описи та зображення.
До речі, незабаром ми завершимо цей процес і випустимо в обіг і модифіковані 100 гривень в цьому році. Про це повідомимо додатково,
– сказав Прохода.
Крім того, Національний банк зараз вивчає та впроваджує світовий досвід, що стосується розроблення дизайну та захисту. І деякі з цих рішень навіть з'являються на банкнотах.
Цікаво! Ба більше, модифіковані банкноти номіналом 50 гривень, а також 20 гривень, НБУ залакував, щоб вони змогли довше перебувати в обігу та користуванні.
Нагадаємо, що Національний банк України також ухвалив рішення про заміну низки банкнот. Замість купюр українці будуть використовувати обігові монети.
Нацбанк прагне замінити купюри номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень. Зміни набудуть чинності 2 березня 2026 року.
З 2 березня ці банкноти не можна буде використовувати.
Що ще слід відомо про рішення НБУ?
- Національний банк ухвалив рішення про виведення з обігу 10 копійок. Процес було розпочато ще 1 жовтня минулого року.
- Наразі монети номіналом 10 копійок вже припинили відігравати істотну роль у готівкових розрахунках за товари та послуг.
- Також НБУ вже вивів з обігу 1 копійку, 2 копійки та 25 копійок.