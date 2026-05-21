Який офіційний курс валюти?
Офіційний курс долара США 21 травня торгується по 44,22 гривні. Тобто ціна американської валюти збільшилася на 7 копійок проти 20 травня. Офіційний курс євро становить 51,30 гривні, отже його ціна також зросла на 1 копійку, повідомляє Нацбанк.
А от 22 травня курс валюти буде таким:
- долар – 44,23 гривні (+1 копійка) – новий історичний максимум;
- євро – 51,30 гривні (без змін).
Цікаво! Попередній рекорд американська валюта встановила 21 травня (44,22 гривні за курсом Нацбанку), а до того – 13 березня (44,16 гривні).
Який курс долара на готівковому ринку?
Нагадаємо, ще станом на ранок 20 травня курс долара на готівковому ринку становив:
- у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 43,98 гривні, а продаж – по 44,43 гривні;
- на чорному ринку – купівля в середньому була по 44,05 гривні, а продаж – по 44,10 гривні;
- в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 43,74 гривні, а продаж – по 44,11 гривні.
Який курс євро на готівковому ринку?
А от курс євро станом на ранок 20 травня був таким:
- у банках – купівля в середньому була по 51,10 гривні, а продаж – по 51,72 гривні;
- на чорному ринку – купівля у середньому була по 51,45 гривні, а продаж – по 51,63 гривні;
- в обмінниках – купівля в середньому була по 51,36 гривні, а продаж – по 51,82 гривні.
Що відбувається з гривнею зараз?
Раніше в ексклюзивному коментарі 24 Каналу директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько зауважила, що гривня продовжує поступово та контрольовано слабшати щодо долара в Україні.
Щоправда, минулого тижня Нацбанк навіть скоротив свої інтервенції. Це може свідчити про зниження напруги на ринку, хоч попит на валюту й досі залишається високим.
Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий пояснює таку тенденцію активністю імпортерів пального, адже ризики загострення ситуації на Близькому Сході зберігаються.