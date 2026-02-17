Що відомо про виведення 10 копійок з обігу?

Також, завдяки виведенню з обігу 10 копійок, зменшаться витрати інших учасників готівкового обігу, повідомляє НБУ.

Наразі в обігу в Україні перебуває 5,5 мільярдів штук розмінних монет:

4,1 мільярда з них мають номінал – 10 копійок;

а ще 1,4 мільярда – 50 копійок.

Якщо на розмінні монети номіналом 50 копійок зберігається сталий попит, зокрема з боку сфери торгівлі, то монети номіналом 10 копійок припинили відігравати істотну роль у готівкових розрахунках за товари та послуги,

– вказує Нацбанк.

Нагадаємо, раніше регулятор виводив з обігу інші монети. Їх "прибирали" також через відсутність потреби.

Йдеться про копійки таких номіналів:

1 копійка;

2 копійки;

25 копійок.

Важливо! Вказані монети та гривневі банкноти старих зразків до 2003 року можна буде обмінювати до кінця дії воєнного стану в Україні та ще впродовж 3 місяців після його припинення або скасування.

Вони вже тривалий час вилучаються з обігу, їх не приймають під час готівкових розрахунків за товари та послуги,

– наголосив НБУ.

Зауважимо, що виведення 10 копійок відбувається поступово і непомітно для громадян. Наприклад, коли така копійка потрапляє у касу банку.

Які банкноти зараз виводять з обігу?