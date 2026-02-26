Какую обновленную купюру представит НБУ?

О модификации этих средств планируют сообщить дополнительно, о чем рассказал директор Департамента денежного обращения НБУ Олега Проходы в эфире телемарафона "Единые новости".

Дело в том, что еще в августе 2024 года Нацбанк начал выпуск модифицированных денег. Такие банкноты отличаются от других дизайном – на них разместили известный лозунг "Слава Украине! Героям слава!"

Олег Прохода отметил, что в обращение ввели банкноты номиналом 50, 500, а также 1 000 гривен.

В прошлом году уже появились модифицированные банкноты 20 гривен.

А с 25 февраля этого года, в рамках планового выпуска, НБУ выпустил купюру номиналом 200 гривен с этим лозунгом.

Однако другие элементы дизайна и защиты банкнот изменений не претерпели, а еще Нацбанк оставил без "нововведений" описания и изображения.

Кстати, вскоре мы завершим этот процесс и выпустим в обращение и модифицированные 100 гривен в этом году. Об этом сообщим дополнительно,

– сказал Прохода.

Кроме того, Национальный банк сейчас изучает и внедряет мировой опыт, что касается разработки дизайна и защиты. И некоторые из этих решений даже появляются на банкнотах.

Интересно! Более того, модифицированные банкноты номиналом 50 гривен, а также 20 гривен, НБУ залакировал, чтобы они смогли дольше находиться в обращении и пользовании.

Напомним, что Национальный банк Украины также принял решение о замене ряда банкнот. Вместо купюр украинцы будут использовать оборотные монеты.

Нацбанк стремится заменить купюры номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен. Изменения вступят в силу 2 марта 2026 года.

Со 2 марта эти банкноты нельзя будет использовать.

Что еще следует известно о решении НБУ?