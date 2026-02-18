Що відомо про виведення з обігу деяких гривневих банкнот?

Цей процес розпочався ще 1 листопада 2024 року, повідомляє НБУ.

Річ у тім, що ці банкноти замінюють на нові. Тобто, випущені після 2014 року.

НБУ проводить заміну купюр, аби підвищити якість грошей, що перебувають в готівковому обігу. Зокрема, завдяки цьому, купюри будуть більш надійні, повідомляє регулятор.

Національний банк з метою підвищення якості готівки в обігу комплексно працює над оптимізацією готівкового обігу та послідовно замінює в обігу всі банкноти попередніх років на більш сучасні та захищені,

– повідомляє НБУ.

Зауважимо, що заміна вказаних банкнот, фактично, завершить цей процес. Після цього, в банкнотно-монетному ряді гривні перебуватимуть лише сучасні грошові знаки.

Обмінювати банкноти старих зразків спеціально непотрібно. Річ у тім, що вилучення відбуватиметься непомітно:

банки не видають такі банкноти з кас;

а також НБУ не видаватиме ці купюри українським фінустановам.

Важливо! Наразі банкнотами номіналами 50 та 200 гривень 2003 – 2007 років можна вільно розраховуватись.

Цей процес відбувається поступово та не створює незручностей для готівкових розрахунків, водночас приносить користь і державі, і банкам, і торговельним мережам, і громадянам,

– наголошує Нацбанк.

