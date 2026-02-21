Які банкноти замінять на монети?
Йдеться про 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003 – 2007 років. Деталі пояснили в Нацбанку, оголосивши терміни процедури.
Наразі українці майже не використовують банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень, тож натрапити на них у роздрібній торгівлі складно.
За даними Нацбанку, середній термін придатності цих купюр становить близько 2,5 років, тобто фактично вони вже зношені.
Поступове вилучення розпочалося майже шість років тому, а тепер обміняти такі гроші можна в:
- усіх відділеннях банків України – до 26 лютого 2027 року включно;
- уповноважених банках ("Ощадбанк", "ПриватБанк", "Райффайзен Банк", "ПУМБ") – до 28 лютого 2029 року включно;
- Нацбанку – наразі безстроково.
Який вигляд мають "старі" гривні / Фото Нацбанку
До слова, в обігу вже багато років перебувають монети відповідного номіналу. Тривалість їх "життя" значно довша, близько 20 – 25 років.
Які ще купюри виводять з обігу?
Нагадаємо, раніше регулятор також розпочинав поступову заміну 50 та 200 гривень на банкноти аналогічних номіналів сучасного покоління. Це має завершити процес осучаснення ряду гривні.
Який вигляд мають "старі" гривні / Фото Нацбанку
Окрім того, з початку 2023 року триває вилучення 20 та 100 гривень старого зразка, а з серпня 2024 року – 500 гривень.
Який вигляд мають "старі" гривні / Фото Нацбанку
Що відомо про вилучення монет в Україні?
У 2019 році в Україні вилучили з обігу монети номіналами 1, 2 та 5 копійок, у 2020 році – 25 копійок, а з 2025 року – процес розпочали для 10 копійок.
У січні стало відомо про купівлю регулятором спеціалізованого обладнання вартістю в понад 12 мільйонів гривень. Воно призначене для знищення близько 800 тонн вилучених монет.