Один з найбільших банків України попередив своїх клієнтів про тимчасові незручності
Джерело:"Ощадбанк"
Державний "Ощадбанк" попередив своїх клієнтів про те, що у ніч, 2 липня, мобільні застосунки банку можуть не працювати. Пресслужба кредитора пояснила з це чим пов'язано.
Йдеться про роботу застосунків Мобільний Ощад та Ощад 24/7. У банку додали, що застосунки можуть бути недоступними кілька годин.
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"Ощадбанк" попередив своїх клієнтів про тимчасові незручності
Річ у тому, що вночі, 2 липня 2024 року, "Ощадбанк" буде працювати над вдосконаленням банківських сервісів. Роботи будуть тривати з 00:00 до 05:00. Кредитор також наперед перепросив за тимчасові незручності у своїх клієнтів.
Нагадаємо, що на початку червня Нацбанк оштрафував "Ощадбанк" за порушення законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг. Йшлося про штраф у розмірі 170 тисяч гривень. Відповідне рішення ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду платіжних систем.
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