Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) підтримає центральний банк через проєкт "Інвестиції для стійкості бізнесу".

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НБУ отримав допомогу від США

Повідомляють, що проєкт USAID "Інвестиції для стійкості бізнесу" передав українському Нацбанку дизельний генератор та джерела безперебійного живлення, оскільки є усвідомлення, що існує потреба у безперебійному та сталому енергопостачанні.

Таким чином, спроможність Національного банку буде суттєво зміцнена для підтримки роботи під час перебоїв в електропостачанні. Заступник голови НБУ Олексій Шабан заявив, повномасштабна війна призвела до загострення проблеми забезпечення безперервного електроживлення в критичних ситуаціях, особливо в умовах ракетних атак на об’єкти енергетичної інфраструктури. Він також подякував партнерам з USAID за підтримку у придбанні додаткового обладнання для регулятора.

Що таке USAID Це незалежне агентство федерального уряду США. Відповідає за невійськову допомогу США іншим країнам.

Коментарі USAID

Очільник Місії USAID в Україні Джеймс Хоуп наголосив на важливості значення цієї ініціативи для України. Він додав, що виділення резервного енергетичного обладнання – це важливий та проактивний крок на підтримку діяльності центрального банку в умовах серйозних пошкоджень енергетичної інфраструктури України, які спричинила російська агресія.

Хоуп також підмітив, що одна з цілей надання генератора та джерел безперебійного живлення Нацбанку України – це спосіб посилити стійкість фінансової системи, забезпечуючи при цьому здатність регулятора підтримувати стабільну діяльність банківської системи та безперебійне здійснення щоденних операцій.

Плани та завдання Нацбанку

Водночас НБУ має на меті розвивати й власні системи безперебійного електропостачання для захисту критичної банківської інфраструктури в країні. Зокрема, центробанк забезпечує такі процеси: