Речь идет о работе приложений Мобильный Ощад и Ощад 24/7. В банке добавили, что приложения могут быть недоступны несколько часов.

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"Ощадбанк" предупредил своих клиентов о временных неудобствах

Дело в том, что ночью, 2 июля 2024 года, "Ощадбанк" будет работать над совершенствованием банковских сервисов. Работы будут продолжаться с 00:00 до 05:00. Кредитор также заранее извинился за временные неудобства у своих клиентов.

Напомним, что в начале июня Нацбанк оштрафовал "Ощадбанк" за нарушение законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг. Речь шла о штрафе в размере 170 тысяч гривен. Соответствующее решение принял Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора платежных систем.

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