Йдеться про державний "Ощадбанк", який отримав штраф від Національного банку України.

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Реакція "Ощадбанку"

Пресслужба державного банку під час розмови з 24 Каналом заявила, що інформація відповідає дійсності. Також представники кредитора додали, що визнають (порушення вимог законодавства – 24 Канал) і будуть покращуватися.

У зв'язку з цим "Ощадбанку" буде потрібно сплатити штраф у розмірі 170 тисяч гривень. Відповідне рішення ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду платіжних систем. Це сталось 3 червня 2024 року.

Які порушення виявив Нацбанк

Згідно з офіційними даними "Ощадбанк" порушив низку вимог українського законодавства.Йдеться про такі:

Застосування посиленої автентифікації користувача під час здійснення електронної взаємодії та отримання користувачем доступу до рахунку за допомогою засобів дистанційної комунікації

Обов'язок емітента надавати ПІН, індивідуальну облікову інформацію та/або іншу інформацію, яка дає змогу здійснювати платіжні операції з використанням платіжного інструменту, лише держателю платіжного інструменту;

Обов'язок надавача платіжних послуг, що обслуговує неналежного отримувача, заблокувати кошти в сумі неналежної платіжної операції на рахунку неналежного отримувача на строк до 30 календарних днів для встановлення правомірності платіжної операції в разі опротестування неналежної платіжної операції платником та/або власником рахунку.

Цікаво! У Нацбанку розповіли про низку важливих аспектів, на які варто звернути увагу у рамках ініціативи про впровадження нових обмежень для банківських переказів.