Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду ухвалила відповідне рішення 25 червня, підтвердивши рішення першої інстанції про стягнення в дохід держави активів підсанкційного бізнесмена В'ячеслава Богуслаєва, якого у 2022 році затримала Служба Безпеки України.

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В Україні стане на один державний банк більше

Тож Мотор-Банк стане 7 державним банком в Україні. Аналогічний статус мають такі кредитори:

"ПриватБанк";

"Ощадбанк";

"Укрексімбанк";

"Укргазбанк";

"Сенс Банк";

"PIN банк".

Відтак частка держави у банківському сектору знову зросте. Нагадаємо, що станом на кінець 2023 року державні банки складали 53,2% індустрії за чистими активами.

Націоналізація "Сенс Банку"

Одним із найвідоміших банків, які націоналізували в Україну, був "Сенс Банк". Кредитор раніше належав відомим російським олігархам. Зокрема, головними бенефіціарами були бізнесмени, проти яких РНБО запровадила санкції:

Андрій Косогов (40,96% акціями банку);

Петро Авен (12,4%);

Михайло Фрідман (32,86%).

Михайло Фрідман навіть подав позов до суду проти України через націоналізацію "Сенс Банку". Росіянин вважає, що це було незаконно та прагне отримати компенсацію у понад 1 мільярд доларів.