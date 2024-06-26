Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду ухвалила відповідне рішення 25 червня, підтвердивши рішення першої інстанції про стягнення в дохід держави активів підсанкційного бізнесмена В'ячеслава Богуслаєва, якого у 2022 році затримала Служба Безпеки України.
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В Україні стане на один державний банк більше
Тож Мотор-Банк стане 7 державним банком в Україні. Аналогічний статус мають такі кредитори:
- "ПриватБанк";
- "Ощадбанк";
- "Укрексімбанк";
- "Укргазбанк";
- "Сенс Банк";
- "PIN банк".
Відтак частка держави у банківському сектору знову зросте. Нагадаємо, що станом на кінець 2023 року державні банки складали 53,2% індустрії за чистими активами.
Націоналізація "Сенс Банку"
Одним із найвідоміших банків, які націоналізували в Україну, був "Сенс Банк". Кредитор раніше належав відомим російським олігархам. Зокрема, головними бенефіціарами були бізнесмени, проти яких РНБО запровадила санкції:
- Андрій Косогов (40,96% акціями банку);
- Петро Авен (12,4%);
- Михайло Фрідман (32,86%).
Михайло Фрідман навіть подав позов до суду проти України через націоналізацію "Сенс Банку". Росіянин вважає, що це було незаконно та прагне отримати компенсацію у понад 1 мільярд доларів.