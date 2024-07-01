Йдеться про роботу застосунків Мобільний Ощад та Ощад 24/7. У банку додали, що застосунки можуть бути недоступними кілька годин.

Варте уваги Як відреагували ринки та євро на результати виборів у Франції

"Ощадбанк" попередив своїх клієнтів про тимчасові незручності

Річ у тому, що вночі, 2 липня 2024 року, "Ощадбанк" буде працювати над вдосконаленням банківських сервісів. Роботи будуть тривати з 00:00 до 05:00. Кредитор також наперед перепросив за тимчасові незручності у своїх клієнтів.

Нагадаємо, що на початку червня Нацбанк оштрафував "Ощадбанк" за порушення законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг. Йшлося про штраф у розмірі 170 тисяч гривень. Відповідне рішення ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду платіжних систем.

Більше новин про банківський сектор України: