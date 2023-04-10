Варто додати, що за даними Bloomberg, прогнози експертів з MPS відрізнялися найбільшою точністю у першому кварталі поточного року. Компанія навіть очолила відповідний рейтинг.

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Що чекає на долар США у другій половині 2023 року

Головний стратег MPS Лука Маннуччі попередив, що американський долар може впасти на 5% щодо інших валют у другій половині 2023 року. У прогнозі експерта, на долар будуть тиснути такі фактори:

Потенційний початок рецесії у США на тлі боротьби з інфляцією. За словами Маннуччі, вони очікують, що у цю фазу перша економіка світу увійде до кінця 2023 року ;

; Також зберігаються ризики, які пов'язані з крахом кількох банків у США. Крім того, у Європі теж зафіксували певні проблеми у банківському секторі. Зокрема, швейцарський банк Credit Suisse поглинув найбільший кредитор країни за понад 3 мільярди доларів;

До того ж протягом певного періоду уважно стежили й за ситуацією навколо одного із найпотужніших банків Німеччини – Deutsche Bank.

До теми! Спотовий Індекс долара Bloomberg втратив 1,6% від початку року. Також цей показник відстає на 10% від максимального значення, яке зафіксували у вересні.

Лука Маннуччі наголосив, що останні події та виклики у секторі банків призведуть до більш жорстких умов кредитування та завдадуть збитків економіці. Стратег очікує, що центральний банк США – Федеральний резерв – підвищить ставку на 0,25 пункту, тоді як Європейський центральний банк зможе ухвалити аналогічне, щонайменше, двічі. Відтак у найближчі місяці долар втратить орієнтовно 3% проти євро.

На момент створення цього матеріалу, Індекс долара США коливається на рівні 102,18, зрісши з початку торгової сесії на 0,36%, за даними Yahoo!Finance.