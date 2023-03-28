24 березня акції європейських банків зафіксували суттєвий спад. Того ж дня очільниця Європейського центрального банку Крістін Лагард прокоментувала ситуацію та заявила, що банки в регіоні достатньо ліквідні та безпечні, аби витримати тест ринку.

Варте уваги Ставка на гігантів: як капіталізувати динаміку відомих компаній на ринку

Реакція ринку

Наразі у центрі уваги опинився один із найбільших банків Німеччини – Deutsche Bank, з якого почався розпродаж на ринку. Акції кредитора, який останніми роками потерпав від проблем та скандалів, впали відразу на 14%.

Після цього фактор страху почав більше впливати на динаміку активів і вже до середини торгового дня Індекс банків Euro Stoxx 600, до якого входять акції найбільших кредиторів регіону, зафіксував падіння на рівні 5%.

Ще одна причина для занепокоєння – крах другого за величиною банку Швейцарії, який існував більше, ніж 160 років. Проте його історія завершилася поглинанням за понад 3 мільярди доларів.

Ключові причини для хвилювання щодо майбутнього Deutsche Bank:

Підняття базової ставки – Нагадаємо, що монетарна політика центробанку стало однією з причин, яка призвела до краху SVB. Це також стосується й німецького кредитора;

– Нагадаємо, що монетарна політика центробанку стало однією з причин, яка призвела до краху SVB. Це також стосується й німецького кредитора; Загалом для банків короткотривале підвищення ставки, оскільки дозволяє збільшити дохід від процентів. Для прикладу, чистий прибуток Deutsche Bank за 2022 рік склав 6,1 мільярда доларів, що вдвічі більше, ніж роком раніше;

Проте довготривала політика підвищення ставок різні активи банків знецінюються. Проте для Deutsche Bank це не повинно стати проблемою, оскільки європейський регулятор вимагав від кредиторів хеджувати цей ризик;

Проте для Deutsche Bank це не повинно стати проблемою, оскільки європейський регулятор вимагав від кредиторів хеджувати цей ризик; Вплив краху SVB на американський портфель Deutsche Bank. Для прикладу, німецький кредитор володіє активами майже на 17 мільярдів доларів у комерційній нерухомості. Вважають, що саме цей сектор може постраждати, оскільки середні банки посилюють вимоги та контроль;

Можливо, найбільшою причиною для занепокоєння є вартість фінансування Deutsche Bank, яка може зрости після закриття Credit Suisse.

Водночас італійський менеджер та банкір Коррадо Пассера вважає, що найбільший ризик для банків, в тому числі Deutsche Bank, – це певна "невизначеність, яка викликає надмірну реакцію на слабкі сигнали".

Сектор кредитно-дефолтних свопів Deutsche Bank є неліквідним, тобто кілька угод можуть швидко змінити ціни. На цьому тижні трейдери можуть запланувати продаж хоча б віддалено ризикових активів, аби насолодитися спокоєм на кілька днів.

Що таке кредитно-дефолтний своп Це кредитний дериватив, угода, згідно з якою покупець робить разові або регулярні внески емітентові, який зобов'язується погасити виданий покупцем кредит третій стороні в разі неможливості виплати кредиту боржником.

На момент створення цього матеріалу, вартість акцій Deutsche Bank на біржі у Нью-Йорку коливається на рівні 9,79 долара за штуку. Ринкова капіталізація становить 19,95 мільярда доларів, згідно з даними Yahoo!Finance.

На фондовому ринку Європи цінні папери німецького банку коштують 8,79 євро. Вартість компанії на ринку становить 17,9 мільярда євро, інформує Google Фінанси.