Следует добавить, что по данным Bloomberg, прогнозы экспертов с MPS отличались наибольшей точностью в первом квартале этого года. Компания даже возглавила соответствующий рейтинг.

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Что ждет доллар США во второй половине 2023 года

Главный стратег MPS Лука Маннуччи предупредил, что американский доллар может упасть на 5% по другим валютам во второй половине 2023 года. В прогнозе эксперта, на доллар будут давить следующие факторы:

Потенциальное начало рецессии в США на фоне борьбы с инфляцией. По словам Маннуччи, они ожидают, что в эту фазу первая экономика мира войдет к концу 2023 года ;

; Также сохраняются риски, связанные с крахом нескольких банков в США. Кроме того, в Европе тоже зафиксировали некоторые проблемы в банковском секторе. В частности, швейцарский банк Credit Suisse поглотил крупнейший кредитор страны за свыше 3 миллиардов долларов;

К тому же в течение определенного периода внимательно следили и за ситуацией вокруг одного из самых мощных банков Германии – Deutsche Bank.

К теме! Спотовый индекс доллара Bloomberg потерял 1,6% с начала года. Также этот показатель отстает на 10% от максимального значения, зафиксированного в сентябре.

Лука Маннуччи подчеркнул, что последние события и вызовы в секторе банков приведут к более жестким условиям кредитования и нанесут ущерб экономике. Стратег ожидает, что центральный банк США – Федеральный резерв – повысит ставку на 0,25 пункта, в то время как Европейский центральный банк сможет принять аналогичное, по меньшей мере, дважды. Следовательно, в ближайшие месяцы доллар потеряет ориентировочно 3% против евро.

К моменту создания этого материала, Индекс доллара США колеблется на уровне 102,18, возросшие с начала торговой сессии на 0,36%, по данным Yahoo!Finance.