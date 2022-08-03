Уже зафіксували традиційні сигнали економічного сповільнення. Зокрема, ВВП США зменшується другий квартал поспіль у поточному році. Це по суті енциклопедичне визначення технічної рецесії.

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Водночас динаміка будівництва на ринку нерухомості сповільнилася, тоді як Індекс впевненості споживачів на сьогодні знаходиться на найнижчому рівні з початку пандемії коронавірусу. Тож виділяють 3 основні причини, чому потенційна нова рецесія може відрізнятися від попередніх схожих досвідів.

Стабільний ринок праці

Зазвичай під час рецесії, обсяги виробництва та зайнятості сповільнюються одночасно. Менші прибутки спонукають компанії звільняти працівників, що очевидно сприяє підвищенню рівня безробіття в країні. Це тягне за собою те, що споживачі починають витрачати менше. Тож у результаті виникає таке собі зачароване коло.

Проте у 2022 році рівень безробіття у США досі залишається на рекордному мінімумі. У червні, за офіційними даними, цей показник становив 3,6%. Це найнижчий рівень з лютого 2020 року. Зокрема, економісти Goldman Sachs заявили, що стабільний ринок праці – це історично нетипове явище для рецесії.

Потужний фундамент корпорацій

Така ситуація на ринку праці може бути продиктована фінансовою стабільністю корпоративного сектору. В умовах рецесії притаманно, щоб компанії фіксували зменшення своїх доходів. Можливо це вже відбувається.

До теми! Одним із прикладів є техгігант Meta (у минулому Facebook), який вперше з виходу на фондовий ринок, повідомив про падіння доходів за результатами другого кварталу 2022 року.

Але водночас більшість американських корпорацій зберігають свої прибутки, а також мають суттєві запаси готівки перед початком потенційної рецесії. Йдеться про загальну суму у розмірі 4 трильйонів доларів – це рекордний показник й ще один незвичний момент для поточної економічної ситуації у світі. Тоді як середня рентабельність компанії із США після сплати податків на сьогодні становить 16%. Зазвичай під час рецесії цей показник фіксують однозначним числом.

Унікальний сценарій для рецесії / Фото Pexels

Найімовірніше, компанії зуміли зібрати пристойні фінансові фонди протягом ери легких грошей та низьких базових ставок за останні 10 років. На сьогодні ці запаси можуть дозволити фірмам зберегти робочі місця навіть в умовах сповільнення темпів економічного росту.

Довідка! Рецесія – це фаза економічного циклу під час якої відбувається загальне зниження економічної активності.

Політика центрального банку США

Ще один незвичний елемент – актуальна монетарна політика Федеральної резервної системи США, яка вже вкотре пішла на досить різке збільшення базової ставки. Головна причина – прагнення вгамувати рекордну за понад 40 років інфляцію в країні.

Річ у тому, що зазвичай в умовах рецесії центробанк дія прямо протилежно – зменшує ставку та вливає більше грошей в економіку з метою її стабілізації. З врахуванням стабільного ринку праці та позицій корпорацій Федеральний резерв може й надалі продовжувати свою актуальну політику щодо підвищення ставок.